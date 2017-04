Ministério cancela três registros de frigoríficos

00:00 · 07.04.2017

Brasília. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou ontem que cancelará o registro de três frigoríficos dos 21 empreendimentos que foram alvo de fiscalização realizada pela Pasta. As unidades visitadas estão sob suspeita e são investigadas pela Operação Carne Fraca. “Outros frigoríficos também poderão ter o registro cassado, na medida em que nossas auditorias avancem. Todos os que erraram terão de pagar pelo erro. Não importa se são grandes ou pequenas empresas”, afirmou o secretário executivo do Ministério, Eumar Novacki.

Conforme o secretário, a força-tarefa do Ministério recolheu 302 amostras de produtos, de forma preventiva. Desse total, 31 ou 10,2% delas apresentaram problemas de ordem econômica, como excesso de amido em salsicha ou adição de água além do permitido em frango. Apenas oito amostras ofereciam algum risco à saúde.

A lista dos frigoríficos auditados estará disponível no site do Ministério da Agricultura. O secretário-executivo explicou que os consumidores devem ficar atentos ao número do SIF (Serviço de Inspeção Federal) dos produtos, que é a melhor forma de identificar as marcas que apresentaram problema.

Segundo Novacki, o Ministério já iniciou os procedimentos para cancelamento do SIF dos frigoríficos: Peccin (SIF 825), de Jaraguá do Sul (SC); Peccin (SIF 2155), de Curitiba (PR); e Central de Carnes (SIF 3796), de Colombo (PR). Todas essas unidades já estão interditadas e outros frigoríficos podem ter o registro cassado à medida que as investigações avancem.

Auditoria

O secretário executivo do Ministério disse ainda que a Pasta está antecipando o calendário de auditoria nas unidades de fiscalização dos Estados. Já estão sendo realizadas ações em Pernambuco, na Bahia, em Tocantins, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e em São Paulo.