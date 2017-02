Ministério aponta irregularidades

00:00 · 06.02.2017

Brasília. Fiscalização do Ministério da Transparência fez um pente-fino nos dados dos beneficiários dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida para ver se eles se enquadram nos requisitos do programa de habitação popular. Para verificar a capacidade financeira dos selecionados para praticamente ganhar uma casa, o ministério cruzou os dados com o Registro Nacional de Veículos Automotores. Do total de 186 mil beneficiários analisados, 24,4 mil (quase 13%) têm veículos, sendo que 4,2 mil têm mais de um automóvel registrado.

O Ministério da Transparência ainda constatou inconsistências: 1,2 mil beneficiários com veículos acima de R$ 20 mil, valor incompatível com a faixa de renda na modalidade de zero a três salários mínimos, compatível com a renda máxima exigida pelo programa (R$ 1,8 mil). Desses, seis beneficiários possuem veículos com valor acima de R$ 100 mil, sendo que dois possuem quatro veículos e um beneficiário possui seis veículos.

O relatório pondera que o total de beneficiários com indícios de inconsistência é baixo frente à amplitude do programa. "Contudo, a eventual confirmação dos indícios indica malversação da verba pública federal, na medida em que imóveis poderiam ter sido incorretamente destinados a pessoas que não se enquadram nas regras", diz o documento da Pasta.

Vigilância

Para o Ministério da Transparência, o governo precisa melhorar a vigilância sobre o programa. Apenas 47% das prefeituras - responsáveis pelo cadastro dos interessados - tinham dados sobre eles. Nos casos em que havia mais interessados do que imóveis disponíveis, 52,5% das prefeituras comprovaram transparência no sorteio.

Além disso, metade dos imóveis destinados ao público mais carente do programa, construídos entre 2011 e 2014, apresenta algum problema ou incompatibilidade em relação ao projeto. Os principais problemas são trincas e fissuras (30,8%), infiltração (29%), vazamentos (17,6%) e cobertura (12,3%).