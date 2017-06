Metro quadrado no Edson Queiroz salta 21%

00:00 · 08.06.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O preço médio do metro quadrado para venda na Capital atingiu R$ 5.365,85 no mês passado, conforme levantamento do Zap Imóveis ( Foto: Kid Júnior )

O preço médio de venda dos imóveis em Fortaleza subiu 2,44% em maio na comparação com abril deste ano. Entretanto, os valores tiveram queda de 6,57% no acumulado em 12 meses, de acordo com dados divulgados pelo Zap Imóveis.

Por bairros, o Edson Queiroz teve a maior alta em 12 meses, avanço de 21,65% no preço médio de venda. Já na passagem de abril para maio, o preço do metro quadrado (m²) subiu 3,87%, ficando em R$ 6.500.

"Eu acredito que, no caso do Edson Queiroz, nos últimos quatro ou cinco anos, houve lançamentos na região. Isso eleva os preços dos imóveis", diz Patriolino Dias, diretor executivo da Dias de Sousa Construções.

Valorização

Ele ainda explica que a valorização registrada em maio na Capital é por conta dos estoques das empresas do setor. "Há três anos, o mercado praticamente não tem lançamentos. Eles caíram drasticamente. Neste ano, as pessoas estão voltando a comprar. Isso aliado ao fato de que algumas construtoras estão fazendo descontos", explica.

De acordo com os dados do Zap Imóveis, o preço médio para venda do m² dos imóveis em Fortaleza fechou maio em R$ 5.365,85. No mesmo mês do ano passado, o valor médio do m² estava em R$ 5.743,24.

Patriolino Dias reitera que a economia ainda está muito atrelada ao momento político atual do País, o que acaba refletindo também na economia do Estado. "Apesar disso, muitas pessoas estão maduras para comprar. Este ano já está dando sinais de melhora", diz.

O diretor executivo da Dias de Sousa Construções também afirma que em 2017 a tendência é as construtoras segurarem os lançamentos imobiliários. "Hoje em dia, você consegue ter financiamento com taxas melhores. Está ficando atrativo aplicar dinheiro em imóveis", diz.

O Meireles continua sendo o bairro mais valorizado da Capital cearense, onde o preço médio do m² custa R$ 7.083,33. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, os valores caíram 4,53%, quando valia R$ 7.419,36. Em seguida, aparecem Mucuripe (R$ 7.063,37), Dunas (R$ 7.012,28), Guararapes (R$ 6.925,18) e Praia de Iracema (R$ 6.744,57).

De acordo com os dados do Zap Imóveis, completam a lista Papicu (R$ 3.977,78), Maraponga (R$ 3.624,61), Messejana (R$ 3.558,04) e Passaré (R$ 3.548,39). Os valores são referentes a maio deste ano.

Locação

Em 12 meses, os preços médios de locação de imóveis em Fortaleza subiu 0,81%, fechando maio com o m² em R$ 16,13. A Praia de Iracema configura como o bairro mais caro da Capital para locação, segundo dados do Zap Imóveis. O valor do m² custava em maio R$ 24,50, valorização de 3,16%, em relação ao mês imediatamente anterior.

Em seguida aparece o Mucuripe, com preço de R$ 22,81, alta de 12,25% em 12 meses. Meireles (R$ 22,18), Coco (R$ 18,29) e Cambeba (R$ 18,15) completam a lista dos cinco bairros mais caros em maio.

Nacional

No País, o preço dos imóveis residenciais caiu 0,16% na comparação entre maio e abril, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), realizada com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis.

Melhora

"Muitas pessoas estão maduras para comprar (um imóvel). Este ano já está dando sinais de melhora"

Patriolino Dias - Dir. Executivo da Dias de Sousa Construções