Metro quadrado na Capital no maior valor em dois anos

01:00 · 12.01.2017

Os três bairros com maiores valorizações para venda foram Jacarecanga (15,9%), Papicu (13,0%) e Cidade dos Funcionários (8,6%) ( FOTO: TUNO VIEIRA )

O preço médio do metro quadrado (m²) para venda de imóveis em Fortaleza atingiu R$ 4.667,00 no quarto trimestre de 2016, maior valor desde o terceiro trimestre de 2014. Em comparação com igual período de 2015 (R$ 4.375,00), a valorização nominal foi de 6,67%, segundo apurou o DMI-VivaReal.

Ao todo, foi contemplada uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do País e foram considerados mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel no período investigado.

A média nacional para venda é de R$ 4.846,00/m² no quarto trimestre de 2016. A valorização nominal foi de 1% em relação ao mesmo período de 2015 (R$ 4.800,00). Brasília lidera a lista das cidades com valor de venda mais alto do Brasil, R$ 8.403,00/m². A lista também conta com Rio de Janeiro (R$ 7.391,00/m²), São Paulo (R$ 6.829,00/m²), Recife (R$ 6.097,00/m²) e outras.

Bairros

Em relação ao quarto trimestre de 2015, os cinco bairros fortalezenses com maiores valorizações para venda no último trimestre de 2016 foram Jacarecanga (15,9%), Papicu (13,0%), Cidade dos Funcionários (8,6%), Joaquim Távora (8,1%) e Água Fria (8,1%).

Já as maiores desvalorizações foram Praia do Futuro (-15,1%), Mucuripe (-3,9%), Dionísio Torres (-3,9%), Itaperi (-3,3%) e Aldeota (-2,1%).

Aluguel

O preço nominal médio do m² para aluguel em Fortaleza foi de R$ 13,33 no quarto trimestre de 2016, mantendo-se estável em relação ao último trimestre de 2015 e também o menor valor desde esse período. Os cinco bairros com maior desvalorização em relação ao último trimestre de 2015 foram Meireles (-15,4%), Cocó (-11,2%), Fátima (-10,9%), Papicu (-8,0%) e Messejana (-7,4%).

O preço nominal médio para aluguel no Brasil atingiu R$ 23,40/m², apresentando uma queda de 8,3% no quarto trimestre de 2016 em comparação ao mesmo período de 2015 (R$ 25,51). São Paulo lidera a lista com o valor do m² de R$ 35,71.