Meta é ser a cidade mais ágil para abrir empresas

Segundo o secretário de Turismo, Alexandre Pereira, uma das prioridades é a infraestrutura turística. Já o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Mosiah Torgan, disse que o foco será o fomento às PPPs ( Fotos: Fabiane de Paula )

Uma das metas do prefeito Roberto Cláudio para os próximos quatro anos de governo é tornar a cidade de Fortaleza mais atrativa para instalação de empresas, por meio da desburocratização de procedimentos, de incentivos fiscais e de parcerias público-privadas (PPPs). "Queremos chegar ao fim do ano como a cidade mais rápida do Brasil para se abrir empresa, para se emitir licença e alvará de funcionamento. (...) Que todo esse processo possa estar online, a partir de um novo marco regulatório", disse durante a cerimônia de posse do novo secretariado, na manhã de ontem, no Paço Municipal.

O prefeito afirmou que pretende fazer uma parceria com o governador Camilo Santana que envolve incentivos tributários para novos negócios e para a ampliação de empreendimentos já existentes em Fortaleza, o que envolveria além de PPPs, outros arranjos público-privados, como operações consorciadas, além do uso do Plano Diretor como ferramenta de desenvolvimento econômico da Capital. "Na área econômica, há a produção de um pacote para transformar Fortaleza uma cidade mais produtiva e competitiva. A gente pode reduzir os efeitos da crise econômica nacional tornando Fortaleza uma cidade mais competitiva", disse.

Na cerimônia, Roberto Cláudio também anunciou que irá implantar medidas de racionamento de gastos e controle das despesas com o custeio da máquina. "As metas nós anunciaremos nesta terça-feria (3). São medidas para que a Prefeitura possa se preparar para o momento em que se impõe um desafio grande às gestões fiscais de municípios e estados", afirmou.

Segundo o prefeito, embora este seja um novo governo, com um novo secretariado, é preciso dar continuidade às políticas iniciadas na primeira gestão. "Fomos reeleitos porque grande parte das ações foram aprovadas pela população. É importante que essas ações tenham continuidade e sejam ampliadas", disse.

O secretário de Finanças, Jurandir Gurgel, que participou da primeira gestão, permanece.

Turismo

Segundo o novo secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, uma das prioridades da Pasta é com a infraestrutura turística da cidade. "A gente precisa concluir o projeto da Beira-Mar, que já estamos com mais de um terço feito. E nessa nova requalificação nós vamos focar muito forte na Praia de Iracema, para que ela volte a ser aquele ambiente de lazer e cultura para o os fortalezenses e para os turistas", disse.

Conforme Pereira, até o fim de janeiro, a Secretaria de Turismo deverá apresentar o plano estratégico da Pasta para esta gestão. "Nós temos muitos desafios. O desafio da segurança, da mobilidade urbana, da capacitação das pessoas que trabalham com o turismo, como taxistas, garçons. E ainda neste mês, a gente vai fazer uma grande reunião de planejamento estratégico envolvendo todo trade turístico e também sensibilizando o setor de comércio e indústria que são os maiores beneficiados quando você tem um turismo importante".

Trabalho

De acordo com o novo titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Mosiah Torgan, a Pasta irá trabalhar no fomento de PPPs, buscando atrair grandes empresas. "O prefeito já foi bem claro, ele quer inovação, continuando o trabalho que ele já vem trazendo. E nós vamos continuar focando no desenvolvimento para trazer a dignidade de volta a todos os cidadãos de Fortaleza", disse. Torgan ressaltou que irá focar em aumentar as PPPs para estimular o desenvolvimento de multinacionais. "Esse é o foco que nós vamos ter agora, para trazer essa dignidade tão desejada de todos", enfatizou.

Segundo Roberto Cláudio, a capacitação para o trabalho será um dos vetores de estímulo ao desenvolvimento econômico da Capital, juntamente com a política de incentivos tributários, os arranjos público-privados, e a desburocratização para tornar Fortaleza uma cidade mais ágil na emissão de licenças e no processo de abertura de empresas. "Teremos uma grande frente unida para que, de forma conjugada, a gente possa apresentar uma plataforma ampla de capacitação para o que mercado está demandando ou irá demandar", disse o prefeito.