Mercado geek ganha força com novas lojas

A 16ª edição do Sana Fest será realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Centro de Eventos. A organização estima alta de 12% no público e 3% na geração de negócios, o que representa mais de R$ 6 milhões Igor Lucena, diretor do Sana, aponta o licenciamento de produtos como um dos principais negócios geek no Brasil, mesmo ainda sendo tímido no País

Responsável por um faturamento anual que gira em torno de US$ 42 bilhões em todo o mundo, o mercado de produtos voltados para o público nerd e geek se mantém aquecido no Brasil e no Ceará, apesar da atual recessão econômica. A expectativa é que o varejo especializado nesse segmento ganhe mais força na Capital cearense em 2017, com a inauguração de lojas.

Essa expansão está também ligada à realização de eventos como o Sana Fest, que promove a cultura nerd e geek e facilita o acesso a itens como revistas em quadrinhos, filmes, mangás, jogos de tabuleiro e eletrônicos, RPGs, livros, roupas, etc.

Movimentação de R$ 6 mi

A 16ª edição do Sana será realizada nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, das 10h às 20h. A organização estima crescimento de 12% no público e 3% de aumento na geração de negócios, o que representa mais de R$ 6 milhões. Criado em 2000, o Sana reúne empresas de games, computação, vestuário, internet, alimentos, eletrodomésticos, entre outros. O evento é um indutor de negócios na Capital cearense.

De acordo com o diretor do Sana, Igor Lucena, pelo menos 12 lojas físicas e quatro cursos de línguas surgiram ao longo desses 16 anos de realização do evento. Ele adianta que, entre março e abril de 2017, será aberta em um shopping da cidade, ainda a ser confirmado, uma franquia da loja Studio Geek.

A empresa, que vende de canecas e aventais a bonés e roupas íntimas para o público nerd e geek, conta com quatro unidades em São Paulo e, em breve, deverá abrir mais duas na Capital paulista. Entre os negócios promissores, ele indica o crescimento e lançamento de franquias como a Piticas, especializada em vestuário geek, presente em todo o Brasil. Atualmente, são três unidades da rede em Fortaleza: Iguatemi Fortaleza, North Shopping Fortaleza e Shopping Parangaba.

Expectativa

A expectativa é que o mercado nerd e geek continue aquecido nos próximos anos. Entre os principais negócios geek no Brasil, Igor aponta o licenciamento de produtos, mesmo ainda sendo tímido no País em relação aos EUA e à Europa. Empresas consolidadas no Brasil começam a ver esse mercado com outros olhos, principalmente, na área de vestuário, brinquedos, artigos escolares, livros e até computadores.

"Não só empresários locais podem começar a vender produtos oficiais do mundo geek, mas também fábricas brasileiras já montam produtos oficiais desde 2014. O que é revolucionário para o mercado", acrescenta o diretor do Sana.

Fique por dentro

Conheça mais o perfil do público deste segmento

O geeks são pessoas aficionadas em novas tecnologias relacionadas às diversas áreas do entretenimento, como computadores, games, livros, quadrinhos, filmes e cultura pop em geral. Esse público antenado nas novidades do mercado, vem definindo tendências e criando novas oportunidades para as empresas, que enxergam uma boa oportunidade para negócios neste segmento. Apesar da semelhança, a distinção mais comum entre geek e nerd é que o geek tem um viés mais de tecnologia enquanto o nerd tem de cultura pop.