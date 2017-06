Mercado de cartões gira R$ 285 bi; alta de 5,9%

00:00 · 08.06.2017

São Paulo. O mercado de cartões registrou crescimento de 5,9% no primeiro trimestre deste ano, em relação a igual período de 2016, totalizando R$ 285 bilhões, de acordo com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). "O segmento apresentou crescimento bem maior que a nossa economia dado ao aumento do uso de cartões", avaliou ele.

Do volume total movimentado pelo segmento no primeiro trimestre, segundo Chacon, R$ 112 bilhões corresponderam à modalidade de débito, com alta de 7,6% e R$ 173 bilhões de crédito, com aumento de 4,8%, na mesma base de comparação. "Foi o maior crescimento do cartão de crédito desde o terceiro trimestre de 2015", destacou o presidente da Abecs.

A Abecs manteve a projeção de crescimento do setor de cartões em 7,5% neste ano.