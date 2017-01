Mercado: Parcerias entre marcas

00:00 · 16.01.2017

Há algum tempo percebe-se um crescente movimento de mercado de diversas marcas em partir para parcerias que resultem em novos negócios, com ganho de espaço, público e resultados diferentes. As parcerias são dos mais diversos formatos, unindo players de um mesmo setor e de setores distintos. Exemplos não faltam, tanto nacional como mundialmente. A mais recente delas uniu a marca de chinelos Havaianas com a marca de sorvetes Kibon, que criou um chinelo em edição limitada inspirado em um picolé da marca que tem forte apelo no verão. Ou seja, o céu é o limite e esse caminho de parceria une esforços, ao invés de criar esforços, e parece que é o presente e o futuro do mercado.

On

Inclusão

O Clube de Regatas do Flamengo, em parceria com a NBS, criou a campanha de marketing "Paixão Cega", com o objetivo de integrar deficientes visuais na emoção de assistir a um jogo, a partir de uma plataforma própria. Linkou sensibilidade e estratégia. Gol.

Off

Big Won

Divulgado um dos principais rankings que me de o desempenho das agências, campanhas e profissionais de propaganda em premiações de todo o mundo. E o resultado foi negativo para o Brasil, que caiu de 6º para o 10º lugar.

Comércio exterior

Os desafios só crescem para as empresas e para os profissionais, em um mercado cada vez mais imprevisível e árido. Nesse sentido, a capacitação é a saída estratégica. O curso de extensão "Economia, Finanças e Aduana no Comércio Internacional", está com inscrições abertas até 26 de janeiro e será oferecido pela Unifor.

Pré-Visão

Instituto Euromonitor International divulgou um panorama com algumas das principais previsões estatísticas socioeconômicas para o mundo em 2017. Entre elas, a que diz que 40 bilhões de dólares é o valor que os consumidores globais gastarão semanalmente ao longo do ano, enquanto 146 bi de dólares é o que será economizado (por semana).

500

Pessoas por dia. Essa é a capacidade de atendimento ao público do novo posto do Detran, inaugurado no Shopping Center Iguatemi. Fruto de parceria com o Governo do Estado do Ceará, o novo posto tem 470m² de área construída e dá ainda mais peso à Alameda de Serviços do shopping, vizinho ao posto da Polícia Federal.

21

Anos de atividades, com atuação voltada para a qualificação e melhoria da competitividade das empresas. Com esse propósito na sua missão, a Consultoria Gomes de Matos Consultores Associados vai realizar, dia 26, seu Fórum anual Novo Mercado, Novos Métodos, com o tema "Como recuperar a performance de sua empresa em 2017".

A Alemanha vai acabar com o prazo de validade fixado nos alimentos industrializados como medida para reduzir o desperdício de comida por lá. 1/3 de todo alimento produzido no mundo vai para o lixo. Só na Alemanha, estima-se que 82k de comida/por pessoa são desperdiçados, todos os anos. A ideia é dotar as embalagens com tecnologia que muda de cor, dependendo da qualidade da comida para o consumo, já que muitas vezes a validade é pro forma. Excelente ideia e grande tema para campanhas que ampliem a percepção.

"Em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos de fazer) tem impacto na vida de todo mundo".

Zigmund Bauman Sociólogo - 1925/2017

