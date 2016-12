Mercado: Inovações práticas

00:00 · 26.12.2016

Mercado está cada vez mais atento ao lançamento de produtos que representem inovações nos seus portfólios. Nos últimos dias, a batata frita com calda de ovomaltine lançada pelo Burger King, o sanduíche de Nutella lançado na Itália pelo McDonald´s, agora a marca Smirnoff quebra um paradigma e apresenta o primeiro destilado em embalagem Tetrapak do Brasil. O lançamento vem em três versões diferentes e, segundo informou a Smirnoff, o grande objetivo é "oferecer praticidade a ocasiões de consumo entre grupos". Traduzindo, praticidade, hoje mais do que nunca, é fator chave para diversos segmentos e que deve seguir alavancando vendas e gerando mais inovações.

On

Mobile

Com o mobile liderando o acesso á internet, inclusive no Ceará, tudo indica que foi ele o líder no quesito presente de Natal. Papai Noel deve ter recebido muitos pedidos também das crianças.

Off

Gafes

Algumas marcas de grande força globalmente figuram na lista Gafes de Marketing 2016, provando que para escorregar, tamanho não é documento. Para algumas da lista, a crise de imagem foi deflagrada.

100

Municípios cearenses já contam com loja própria da operadora Claro, que agora expande sua presença para o município de Itapipoca, suportada também pela expansão local do serviço 4G. A operadora acredita no crescimento da demanda dos serviços de internet móvel e TV por assinatura, tendência realmente forte não só na região mas em todo o País.

100

Anos do ritmo mais famoso do Brasil, o samba, serviu de inspiração para a Havaianas criar o seu já famoso kit comemorativo de fim de ano, que há 10 anos a marca desenvolve tendo algum mote em específico. Desenvolvido pela agência AlmapBBDO, contou com a participação especial do biógrafo e ficcionista Ruy Castro.

"Trabalhar duro por algo que não acredita chama-se estresse. Trabalhar duro por algo que acredita, chama-se paixão".

Simon sinek

Autor e palestrante

Cannes

Festival de Cannes anuncia que quer aumentar sua presença no Brasil e, para isso, conta agora com uma equipe local dedicada a desenvolver um plano estratégico para 2017 e para os próximos anos, de olho na maior participação do país no Festival. De acordo com a nota, a equipe estabelecida no Brasil oferecerá, pela primeira vez, um serviço dedicado à indústria criativa brasileira, com foco, também, em uma maior participação e possíveis patrocínios.

Abraço

Vem do Pinheiro Supermercados a iniciativa do Abraço Solidário, uma campanha que também comemora seus 25 anos de atuação com a realização de diversas ações relacionadas à distribuição de abraços solidários. Destaque para a ação que lançou o "Pinheirinho Solidário", símbolo que irá beneficiar adultos e crianças que são portadores do vírus HIV/AIDS, acolhidos pela Casa de Apoio Sol Nascente.

Agência

Bravo anuncia e já comemora parceria com a também agência BBG. A proposta com a nova configuração, divulgada pelos sócios, é a de "difundir o conceito de agência danada, com energia e disposição para transformar a necessidade dos clientes com soluções possíveis". Eles ressaltam um ponto que move, ou deveria mover, todos os negócios: " a busca pelo novo, a inquietação e a quebra de clichês". Os profissionais somam experiência local e em SP.