Mercado: Fora da Curva

00:00 · 09.01.2017 por marketing@diariodonordeste.com.br

As marcas do mundo da moda parecem viver o dilema constante de ter que desafiarem a sua criatividade e de produzirem inovações em seus produtos. O ponto aqui é que algumas ações parecem exagerar um pouco no propósito e o tiro sai pela culatra, gerando algumas aberrações que viram objeto de comentários e piadas. Como as bolsas com botox, que uma grife global lançou, sem nenhum propósito maior que justifique. Ou os sapatos 'peludos', que transformam os sapatos (e os pés)em obra de arte de rua. De toda forma, independente da utilidade ou da pertinência, o fato é que esse é um setor que arrisca alto, sem medo de sair da curva e esbarrar na realidade.

On

Estrategicamente

A Cadillac, marca de luxo que pertence à General Motors, acaba de lançar um serviço que permite que seus membros dirijam e troquem de carros por uma taxa mensal fixa de U$ 1,5 mil. Comercial que fala do serviço já entrou no ar.

Off

Campanha

A polêmica em torno da nova campanha de segurança no trânsito, da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), que já foi tirada do ar, rendeu muito e serviu para alertar que nem toda ideia boa é uma boa ideia.

Liquidação

Temporada de liquidações está em alta. Shopping Del Paseo, por exemplo, deu start ao LiquiShop, ação que envolve a participação de diversas lojas do Shopping com descontos de até 70%. Ação pode ser uma oportunidade para a compra de itens que ficaram na lista de necessidades (ou na de desejos) do consumidor cearense e para a aquisição de grandes marcas com preço reduzido.

Metas

De acordo com pesquisa realizada com 984 pessoas entre 18 e 65 anos, de todas as regiões do Brasil, pela empresa Kantar TNS (que analisa o comportamento do consumidor on line), os desejos para o novo ano se concentram em metas financeiras: 72% desejam aumentar a renda, 65% querem guardar dinheiro, 44% comprar ou trocar a casa e 39% comprar ou trocar de carro.

"Se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda."

Henry Ford - Empreendedor

2 mil

Exemplares de livros didáticos e paradidáticos estão disponíveis para compra e/ou troca nos shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy. A Feira segue até o dia 12 de fevereiro, e é uma espécie de versão da tradicional Feira da Praça dos Leões no Centro.

3

De abril. Essa é a data confirmada para entrar no ar o primeiro comercial da marca francesa Chanel em que um homem vai aparecer em um anúncio de bolsa. Será o cantor americano Pharrell Williams que, inclusive, já trabalhou para a marca em outras campanhas.

UM entre 5 perfis de grandes marcas em redes sociais é falso. Inacreditável, mas a descoberta está em um novo estudo da companhia americana de cibersegurança Proofpoint. O estudo fez uma análise de dez marcas globais: BMW, Capital One, Chanel, Amazon, DirecTV, Nike, Samsung, Shell, Sony e Starbucks. Das 4.840 contas analisadas em diversas redes sociais, todas associadas a essas marcas, 902 eram falsas. No Brasil o fenômeno se repete e, recentemente, foram identificados diversos perfis falsos da marca Ray-Ban no Facebook que tentavam enganar consumidores com promoções falsas e links suspeitos.