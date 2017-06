00:00 · 12.06.2017

Peter Drucker já dizia que 90% dos problemas das empresas são fruto da falta de comunicação. Mais verdadeira do que nunca a afirmação, justamente na época em que aparentemente temos 'excesso' dela. Nesse contexto, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJE, em fala recente do seu presidente, Paulo Nassar, comenta que precisamos substituir o termo comunicação organizacional, ou empresarial, por comunicação nas empresas. Simples e direto. Parece muito mais efetivo. Em linha com o que falta no dia a dia das empresas no capítulo comunicação: simplicidade entre pessoas e processos, o que não significa ser simplório.

On

Sustentabilidade

De olho em questões que possam direta ou indiretamente gerar impactos positivos no negócio, a marca brasileira Natura, que já é referência em sustentabilidade, foi buscar no IDH base para desenvolver um belo projeto voltado para suas consultoras.

Off

Parcerias

A crescente onda de parcerias estratégicas com o objetivo de somar forças para dividir visibilidade tem atraído mais e mais marcas. A cantora Anita aliou, no seu último vídeo clip, a Cheetos e a Samsung. Questionável, mas contabilizou mais de 1 milhão de views em 1h.

Em vídeo

Produtora de áudio e vídeo cearense Lêmure Filmes, está entre uma das produtoras que mais vem crescendo no estado, adotando recursos como o storytelling. Pelo terceiro ano consecutivo, eles assinam a produção de vídeo e filmagem do Prêmio RioMar Mulher, um evento anual realizado pelo Grupo JCPM.

Ancine

A Agência Nacional do Audiovisual, Ancine, tem novas regras a cumprir desde 18 de maio. Agora será obrigatório o registro de obras audiovisuais publicitárias veiculadas na internet. De imediato, a medida agrega para o mercado a dimensão do volume de publicidade que circula nos meios digitais, o que é, sem dúvida, um ganho indireto à medida.

A vida é para quem topa qualquer parada. Não para quem pára em qualquer topada".

Bob Marley

Cantor e compositor (1945-1981)

66ª Edição do Festival de Cannes 2017, também contará com nomes de peso originários de outras searas que não a publicidade. Como Fernando Meirelles e Vik Muniz, os criativos responsáveis pela cerimônia de abertura da Rio 2016. Entre os palestrantes internacionais, muitos executivos de grandes marcas.

10º Ano de realização do festival gastronômico Restaurant Week, considerado o maior do País, esse teve o novamente o IPREDE como a instituição agraciada com recursos do festival. Fechada a contabilidade do evento, a cada prato vendido R$ 1,00 será para o Instituto, como doação. Valores serão depositados diretamente na conta bancária da instituição.

O mercado da propaganda local já se prepara para concorrer ao Grande Prêmio Verdes Mares de Propaganda 2016, que já está com inscrições abertas. Objetivo da premiação é "estimular a publicidade produzida no Estado e homenagear os profissionais que produzem". Premiações nesse sentido costumam agregar muito para a distinção dos players do mercado, agências, anunciantes e veículos de comunicação. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 7 de julho. Peças devem ter sido veiculadas nos veículos do Sistema Verdes Mares. Inscrições no site verdesmares.com.br/gp