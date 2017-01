Mercado: É preciso saber vender

00:00 · 30.01.2017

A divulgação, pelo LinkedIn, a maior rede social de negócios e profissionais do mundo, da lista das palavras brasileiras mais usadas nos perfis profissionais é muito interessante e pode ser bastante útil. Sobretudo, ela revela que o lugar comum, o chavão, tornou-se definitivamente nada estratégico. A pasteurização de informações no ambiente de negócios não tem nenhuma força. Para se 'vender', o profissional (como qualquer produto) precisa de identidade própria. Entre as palavras mais usadas estão "especializado, líder, estratégico e criativo". A iniciativa faz parte de uma campanha global (#startsomething). Resumindo, é preciso originalidade.

On

Futebool x Marca

Cada vez maior a necessidade que as marcas estão percebendo, a despeito do seu segmento, de investir em comunicação, propaganda e na própria marca. O Juventus Futebol Clube acaba de anunciar, em Milão, uma baita ação nesse sentido. Quer crescer.

Off

Vaidade nordestina

Pesquisa realizada com foco na terceira idade, especificamente voltada para o segmento da beleza, revelou que a região Nordeste lidera o ranking nacional na realização de procedimentos nos cabelos entre as mulheres acima de 55 anos.

Escola para ricos

Com investimento de US$ 50 milhões, a escola Avenues the Word School inicia construção em SP e espera atender cerca de 2 mil alunos, de 3 a 18 anos, a partir de agosto de 2018, com mensalidade de R$ 8 mil. Um projeto de nicho, destinado a filhos de super-ricos. A escola nasceu em 2012 nos EUA, fundada pelo ex-presidente da Universidade Yale.

Empreender

O Empreendedorismo em pauta no Guia da Endeavor que apontou as cidades brasileiras com iniciativas nesse sentido. Os dados são bem interessantes e podem servir de indicativo para diversas ações, sobretudo considerando que o Brasil tem a imagem de país pouco empreendedor. Entre os critérios: ambiente regulatório, mercado e cultura empreendedora.

"O maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada."

George Bernard Shaw - Dramaturgo

50

Mil motoristas. Doze meses depois de se instalar no Brasil, a Uber, hoje presente em 40 cidades brasileiras, já está registrando 8,7 milhões de usuários ativos que utilizam o serviço. Os números mostram que, para além do sucesso da iniciativa em si, o grande impacto definitivo é nas relações de consumo e posse.

10

Países mais ricos do mundo foram considerados como tal a partir dos seguintes critérios: dinheiro gasto em P&D (pesquisa e desenvolvimento), valor agregado adicionado à produção, produtividade, pesquisa científica, eficiência do setor terciário, concentração de alta tecnologia nas empresas públicas e registro de patentes. Dispensa explicação.

Um verdadeiro processo de mutação, com reflexos em todos os segmentos de mercado e na economia. A nova configuração das famílias brasileiras vem trazendo novos desafios para o marketing e para as marcas, um reflexo direto de diversas questões de ordem econômica, social e até cultural. As mudanças percebidas nas últimas pesquisas realizadas, ao mesmo tempo que revelam verdadeiros quebra-cabeças também evidenciam oportunidades e uma nova dinâmica de consumo. Esse é um tema que ainda deve render muitos estudos e novas análises, de olho no novo comportamento e nos novos hábitos de consumo.