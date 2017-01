Mercado: Davos, a água e as marcas

00:00 · 23.01.2017

O Fórum Econômico Mundial, realizado na última semana em Davos, na Suíça, também abordou o tema da água, tendo em vista que milhões de pessoas ao redor do mundo gastam muitas horas do dia coletando a água necessária para viver. Atentas a essa realidade, algumas marcas desenvolveram projetos e ações que têm por objetivo abraçar essa que é uma causa de dimensão global. A Stella Artois é uma delas e de forma muito estratégica vem dando vida ao seu novo conceito "Deixe um Legado", convidando seus consumidores e inspirando novos a pensar e agir em favor do combate à crise mundial de água. A ONG Water.Org será beneficiada com a venda de itens da marca. Bela campanha.

On

Internautas

Um total de 168 milhões de novos internautas. Esse é o número projetado para 2017 considerando que, a cada semana, 3,5 milhões de pessoas adicionais serão inseridas no universos de internautas. É muito. E isso muda tudo.

Off

Dinheiro x Cartão

O ano de 2016 foi marcado como o primeiro ano em que o dinheiro em espécie deixou de ser a maior fonte de pagamento, de acordo com o valor movimentado. Até 2021, a expectativa é de que o valor atinja 49,1% de todo o valor, hoje 43% contra 44,1%.

Companies

Um total de 14 companhias automobilísticas detêm 54 marcas de automóveis em todo o mundo. O dado é interessante e materializa bem a força e a concentração desse setor. Desse total, duas são americanas, três são do Japão, França e Alemanha; e as demais são da Itália, China, Índia e Coréia do Sul.

IOne

Inaugurada no North Shopping Fortaleza a mais nova loja fruto da parceria entre a tech ibyte e a Apple. A primeira Apple Premium Reseller deve ter companhia já já. Sinal de que o mercado local tem suficiente demanda e responde muito bem à proposta da marca americana que é a queridinha entre as love brands e top na lista brand luxury.

"No momento em que você pensar fora da caixa, jogue a caixa fora".

Deepak Chopra

Médico, escritor e professor

53

Anos da marca Aliança de Ouro estão sendo comemorados em Fortaleza com a oferta de 53% de desconto em óculos de grau da linha Malbec com lentes by Rodenstock, concedidos pela ótica para clientes que até o dia 31 de janeiro, em qualquer das lojas do grupo, pagarem à vista suas armações. Promoção marca a data e estimula as vendas.

300

Marcas,de um total de 2.000 que as pessoas têm contato em um dia "comum", ficam em nossa memória. Essa é´ a conclusão de algumas pesquisas realizadas em todo o mundo, um dado que, traduzindo, significa mais e maior esforço por parte da comunicação para conseguir passar na peneira. E o desafio deve aumentar, já que o acesso à informação só cresce.

Assim como o mundo vive mudando, os mercados também. E quando o assunto é a China, como diz um adágio muito conhecido por lá: "tudo é possível, mas nada é fácil". Muitas empresas multinacionais experientes apostavam em sucesso certo em um mercado no qual elas chegaram com grandes vantagens sobre os concorrentes locais e estão se surpreendendo. O cenário vem mudando drasticamente e o País, que preparou seu mercado para entrada na OMC, focou no desenvolvimento do seu mercado e das suas marcas. Pode-se dizer que copiou a Coreia do Sul.