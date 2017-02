00:00 · 06.02.2017

Está é uma das palavras que estão na moda. Conteúdo. Mas o fato é que realmente faz toda a diferença, nos dias atuais, pensar que marcas e empresas podem aliar às suas estratégias de divulgação, além da publicidade e propaganda, de um recurso como a produção de conteúdos, ou o branded content, para transmitir suas mensagens e gerar relacionamento e engajamento. Muitos exemplos, mundo afora, mostram que é muito grande o universo que as empresas têm hoje para envolver as pessoas, na batalha que se trava não mais só por audiência, mas por atenção. São muitas as possibilidades nesse sentido, estimulando a construção de novos padrões e referências para o fortalecimento de marcas.

On

Manifesto

A Lacta Chocolates se reposiciona e lança seu manifesto "A alegria tá aí - dê uma mordida". É o primeiro reposicionamento desde 2012, quando ela comemorou o seu centenário. Agora quer reforçar a força da marca.

Off

Prêmio não

Na hora de escolher uma agência digital, grandes clientes do mercado responderam em pesquisas que os fatores mais importantes são: o Pensamento da ideia para o Digital, Não ter Conflito de Contas e Pensamento Estratégico. Prêmio não conta.

A mais valiosa

A Google volta a encabeçar a lista como a marca mais valiosa do mundo, que tinha sido perdida para a Apple. Segundo o ranking Fortune Global 500, a americana está avaliada em US$ 109,4 bilhões, contra US$ 107,1 bilhões. O valor teve um acréscimo de 20% em 2016. Esses rankings só reforçam a tese de que os mercados não dormem nunca.

Tendências

A empresa especializada em imagens, Shutterstock, lançou no último dia 30 o seu Relatório de Tendências Criativas 2017. Muito interessante observar as tendências reunidas, todas compiladas a partir de dados e de download e pesquisa de marcas globais. O relatório mostra as tendências que irão influenciar a direção criativa e estética do design em 2017 em imagens, vídeos e música.

"Boa publicidade é penetrar desejos na mente do público".

Leoburnett

Publicitário americano

3

Startups brasileiras estão entre as mais disruptivas entre 60 startups de todo o mundo avaliadas pela consultoria Interbrand. A Sensorbox, A Nubank e a Do Bem, de acordo com o estudo, reúnem flexibilidade, agilidade e adaptabilidade, todos considerados requisitos para empresas que querem crescer.

10

Horas. Esse é o tempo, em média, que as marcas demoram para responder aos usuários no Twitter. Essa é uma das conclusões da mais recente avaliação das Top 100 em volume de interações Empresas Nacionais, em diversas plataformas. O número é significativo e pode servir de indicativo para o presencial.

Em meio a toda essa discussão sobre pichação e grafites nas ruas de São Paulo, fica no ar a questão relativa ao modo como os perfis divergem quanto às formas de arte e comunicação e suas diversas manifestações. Vários fatores pesam nessa balança. Há países que super valorizam essa linguagem tipicamente de rua (e algumas marcas também adotam o recurso em produtos, ambientes etc), enquanto outros consideram como um produto 'menor', como é o caso aqui, apesar do Brasil contar com inúmeros produtores, artistas de valor reconhecido no mundo.