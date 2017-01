Mercado: Big & Small Data

02:00 · 02.01.2017

Apesar do conceito ser hoje de conhecimento não só dos profissionais especializados em TI mas também da área de marketing e vendas, enfim, do mundo corporativo, o fato é que poucas organizações sabem efetivamente o que fazer com tantos dados e informações que acumulam e armazenam dia após dia. Sem se darem conta, as empresas estão realmente se transformando em um grande centro de conhecimentos, com uma enorme e variada fonte de informações muitas vezes desprezada por falta de percepção e pela inexistência da cultura de gestão de Big Data e menos ainda de Small Data. Ambos podem fazer a diferença nas estratégias.

On

Bravo

A Bravo Comunicação está com uma nova formação e agora é Bravo/BBG, esclarecendo melhor o que foi dito aqui. Agência assina como "uma agência danada" e tem como sócios Caio Belo, Michel Barba e Tavinho Carvalho.

Off

Open

Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), apontam que no Brasil os bancos investem cerca de R$ 20 bilhões por ano em tecnologia. A ideia dos bancos na era digital ganha cada vez mais força no mercado brasileiro.

Mais valorizadas

Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander lideram a lista das empresas que mais ganharam valor de mercado em 2016, segundo lista da Economática. Das cinco listadas acima, apenas uma figura também na lista das que apresentaram a marca mais valiosa, de acordo com o ranking da consultoria Interbrand: o banco Bradesco. A Petrobras foi a grata surpresa e o fato evidencia sua enorme força.

Concurso cultural

Quem acredita Cresce. Esse foi o tema do 6º Concurso Cultural Nossa Gente Nossa Arte, realizado pela rede de Farmácias Pague Menos, que premiou com valores somados de R$ 13.200, sendo R$ 3.300 para o primeiro colocado, um artista do estado da Bahia. As obras premiadas serão expostas na frota de caminhões da rede. Presente nos 26 estados brasileiros, hoje são 22 mil colaboradores.

"A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da vitória". Sun Tzu. General, estrategista e Filósofo chinês

4º lugar ficou com um filme brasileiro. Isso mesmo, fechados os números dos filmes de maior bilheteria no Brasil no ano de 2016, o brasileiro Os dez Mandamentos aparece ocupando a 4a posição, com uma renda de R$ 116,40 milhões. Filme foi visto por 11,25 milhões de pessoas no País e exibido em 1.127 salas.

40% de desconto. Já tá valendo para algumas marcas a fase de descontos pós Natal. É o caso de O Boticário, que iniciou antes sua promoção com campanha que convida as pessoas a acreditarem nos seus desejos e fazê-los acontecer em 2017. Na promoção, "alguns produtos estão com descontos de até 40% em mais de 400 itens".

A alemã Audi surpreendeu e fez bonito ao lançar um comercial em que a protagonista, entendiada por ser uma típica boneca de prateleira, resolve, literalmente, pular fora da gôndola de exposição e acaba decidindo dirigir um Audi destinado ao universo dos 'meninos', enfrentando desafios novos e provando que é capaz. O conceito da campanha é o de que "brinquedos e direção não deveriam ser influenciados por gênero". VT tem inspiração em Toy Story e foi produzido pela Audi espanhola para o Natal. Excelente.

