Menos inflação e mais crédito para ampliar consumo

Um dos pontos fundamentais para a retomada do crescimento econômico, o consumo das famílias está emperrado pelo alto nível de endividamento e de inadimplência. Para que as pessoas voltem a consumir e a movimentar o mercado nacional, é preciso que o ambiente econômico demonstre mais propício ao consumo, com uma inflação mais baixa e mais facilidades de acesso ao crédito.

A avaliação é do economista Ricardo Eleutério. Ele explica que o aumento do consumo no País só poderá ser visto a partir do aumento da confiança do consumidor, que, por sua vez, dependerá do comportamento de outras variáveis econômicas, como a inflação e a taxa de juros. "Somos bastante movidos pela expectativa. O consumidor, neste momento, está parcimonioso, sem assumir dívidas", pontua.

De acordo com o economista, é necessário aumentar a renda para ampliar o consumo, o que diz respeito tanto ao valor recebido pelas famílias (renda nominal) como ao poder de compra delas (renda real). Já existe uma tendência positiva com a trajetória de decréscimo da inflação, que corrói a renda familiar. "Com uma renda que, pelo menos, não é diminuída, é possível aumentar o consumo", explica.

Acessibilidade

Como uma parte do consumo é financiada, a exemplo da compra de veículos e de bens duráveis, a ampliação do acesso ao crédito é mais uma medida que deve ser tomada para recuperar o fôlego da economia no País. Segundo Eleutério, a queda da taxa de juros Selic determinada pelo Banco Central (BC) na semana passada, que passou de 13,75% para 13%, já é um passo para fomentar o consumo.

Ele pondera, entretanto, ser preciso que essa redução da taxa de juros chegue efetivamente aos consumidores finais. "O Banco Central fez o papel dele, mas é preciso que os bancos públicos e privados repassem essas taxas para o consumidor, que precisa financiar um carro, pagar a geladeira, enfim, para que se estimule o consumo, o que não estava acontecendo no ano passado", ressalta o economista.

A dificuldade de os bancos repassarem a queda dos juros leva em conta o alto nível de endividamento e de inadimplência da população, segundo explica Eleutério. Como o risco de emprestar ficou elevado por conta do nível de inadimplência, as instituições financeiras têm mais restrições em baixar as taxas para os consumidores. "A taxa acaba sendo um prêmio pelo risco", pontua o economista.

Já em relação à renda nominal, Eleutério destaca ser mais difícil conseguir reajustes mais relevantes em épocas de recessão. "A renda nominal cresce à medida que a economia vai crescendo. Com a recessão e o fantasma do desemprego, os trabalhadores vão lutar mais para manterem seus postos de trabalho do que por aumentos maiores. É muito difícil conseguir aumentos em épocas como essa".

Desemprego

Outro fator importante para o aumento da confiança do consumidor diz respeito à expectativa de se manter no emprego. Se os consumidores se sentem seguros em seus postos de trabalho, eles também ficam mais confortáveis em consumir mais e contrair dívidas de maior prazo por conta da garantia da renda no fim do mês.

No entanto, as projeções do nível de empregabilidade no País para o ano de 2017 são negativas, uma vez que a previsão é de aumento da taxa de desemprego. "No País, a taxa está em um patamar de 12%, com perspectiva de chegar a 13% neste ano. E mesmo em um cenário mais otimista, existe um 'delay' entre a recuperação econômica e o nível de emprego", destaca.