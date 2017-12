Meirelles: 'sempre se pode aumentar imposto'

01:00 · 22.12.2017

O ministro da Fazenda também voltou a falar na possibilidade de cortes no Orçamento de 2018 para cumprir a meta fiscal ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu ontem que "sempre se pode aumentar impostos que não estejam sujeitos a anualidade" para compensar a frustração em medidas que elevariam as receitas do governo no ano que vem. Em coletiva na sede do PSD para falar sobre o programa partidário, Meirelles disse que não há ainda nenhuma decisão sobre elevação de tributos. "Mas existem alternativas", frisou.

"Frisei para as agências (de avaliação de risco) que, na área de arrecadação, existem mais alternativas. Esta é uma questão que será enfrentada de outra maneira. Sempre se pode aumentar impostos de outra área, outra forma, e que não estejam sujeitas à anualidade", reforçou.

O governo não conseguiu aprovar a tempo a Medida Provisória (MP) de mudança na tributação de fundos exclusivos de investimento, que geraria R$ 6 bilhões líquidos para a União no ano que vem. Por ser mudança no Imposto de Renda (IR), ela teria que ser aprovada e sancionada ainda este ano para respeitar a anualidade

Meirelles destacou que há tributos que exigem noventena (90 dias) para entrar em vigor, ou seja, gerariam receitas mais rapidamente. Ele também voltou a falar em corte no Orçamento de 2018 para lidar com as frustrações do lado das despesas, em medidas que gerariam economia de recursos, como adiamento do reajuste dos servidores, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "A mensagem é que vamos cumprir a meta fiscal e o teto de gastos", disse Meirelles.

A expectativa era economizar R$ 4,4 bilhões com o adiamento desses reajustes para 2019. Como as despesas já estão travadas no teto de gastos, para incluir essa previsão será preciso cortar outros gastos.

Segundo o ministro, a Advocacia-Geral da União (AGU) ainda está analisando o que pode ou não ser feito em relação à liminar do ministro do STF Ricardo Lewandowski. "A AGU avalia se cabe alguma ação no período de recesso, mas ainda não tenho a avaliação final", explicou.

Meirelles advertiu que, caso prevaleça a tese de manutenção dos reajustes no início de 2018, será muito difícil cancelar posteriormente os aumentos. "Expliquei às agências de classificação de risco que o aumento será definitivo", disse o ministro, que conversou, na quarta-feira (20), com representantes das três principais agências: Standard & Poor's, Fitch e Moody's

Previdência

O ministro da Fazenda negou a informação de que as agências de classificação de risco já tenham comunicado ao governo federal sobre um possível rebaixamento da nota do Brasil, em razão da frustração com a votação da Reforma da Previdência em 2017. Meirelles confirmou que conversou com as agências S&P, Fitch e Moody's, mas explicou que a movimentação de rating não foi discutida.

"Não procede informação de que haveria antecipação de qualquer movimento de rating. Expliquei às agências a dinâmica da votação da Reforma da Previdência ter sido marcada para fevereiro. Existe um trabalho que vem sendo feito por partidos também na Reforma. Decidiu-se evoluir com tempo até fevereiro, que ainda é o momento adequado para votar. A movimentação de rating não foi discutida com agências", afirmou.

"Procuro não influenciar o trabalho deles nem ser influenciado por isso", acrescentou Meirelles. O ministro afirmou que "quanto mais distante do processo eleitoral, melhor", mas disse ser difícil fazer previsões para o caso de a votação acontecer depois de 28 de fevereiro. Ele, no entanto, disse ser difícil votar após as convenções eleitorais.

O ministro afirmou também que é "natural" que haja uma atualização das agências, após o adiamento da Reforma da Previdência para fevereiro do próximo ano. "Tenho boa relação com as agências de rating. Nós fazemos o nosso trabalho, a agência faz o deles", defendeu o Meirelles, antes de explicar sua proximidade com a S&P, Fitch e Moody's. "Fui uma das primeiras pessoas a saber do upgrade da S&P em 2009", disse.

Fim de ano

O ministro ainda destacou as compras de Natal como uma questão importante para mudar a percepção da sociedade brasileira em relação à recuperação econômica. "Ainda tem muita gente desempregada, mas o Natal pode influenciar nessa sensação. A sensação de bem estar não está instalada na sociedade ainda, isso demanda tempo", justificou Meirelles.