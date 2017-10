Meirelles nega ter intenção de elevar PIS e Cofins

01:00 · 12.10.2017

De acordo com o ministro da Fazenda, a Receita Federal realiza estudos para avaliar se há necessidade de se aumentar tributação ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Washington (EUA)/Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem, 11, que "não há nenhuma intenção ou projeto de aumento de carga tributária", após decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS-Cofins. "A Receita (Federal) efetua estudos para avaliar se há necessidade de medida para aumentar tributação para atingir neutralidade", destacou o ministro. "São estudos preliminares feitos pela área técnica da Receita Federal e que ainda não foram trazidos a meu gabinete", destacou o ministro.

"Tudo isso seria bem conversado com a presidência da Câmara e do Senado. Mas não há proposta feita pela Receita Federal. Existem estudos preliminares visando a recomposição da base de tributação devido à eliminação de ICMS da base", apontou. "Não há perda estimada. Esperamos que na próxima semana poderemos ter essa decisão".

'MP não vai nem tramitar'

Em guerra com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem (11) que não vai aceitar a medida provisória (MP) que a equipe econômica do governo federal prepara para elevar as alíquotas do PIS e da Cofins. "Não vai nem tramitar", disse Maia em uma curta mensagem de celular. Ele disse que o governo só tem uma opção para ver a matéria ter algum andamento na Câmara: "Encaminhar PL (projeto de lei)".

Isso porque o Ministério da Fazenda quer aumentar as alíquotas do PIS/Cofins para compensar as perdas de arrecadação com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que excluiu o ICMS da base de cálculo desses tributos. A equipe econômica prepara uma MP para elevar os percentuais dessas cobranças. O objetivo é igualar as receitas que estavam previstas antes do julgamento do caso no tribunal, que ocorreu em março.

A maioria dos ministros da corte decidiu que o ICMS, um imposto estadual, não poderia ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins, que são tributos federais. Ainda durante o julgamento, a AGU (Advocacia-Geral da União) afirmou que o governo poderia perder até R$ 27 bilhões por ano. Para recompor as perdas, integrantes da área econômica afirmam que deve haver um aumento linear das alíquotas do PIS e da Cofins - atualmente de 1,65% e 7,6% sobre o faturamento, respectivamente. No conjunto, a cobrança dos dois tributos corresponde hoje a 9,25%. O reajuste pode ser próximo a um ponto percentual, o que elevaria a cobrança de PIS/Cofins para casa de 10%. A ideia de editar a MP voltou a ser discutida na semana passada, quando foi publicado o acórdão do julgamento do Supremo sobre o caso. A proposta será enviada à Casa Civil para análise de ministros e do presidente Michel Temer.

No entanto, Maia irritou-se e disseque não aceitaria mais MPs do Planalto até que o Legislativo aprecie a PEC (proposta de emenda à Constituição) que regulamenta a tramitação de MPs. "Já pedi ao presidente (Michel Temer) e reitero. As próximas medidas provisórias editadas, se elas não tiverem relevância e urgência, assim que chegarem aqui serão devolvidas ao governo". A fala aconteceu depois que o governo trabalhou para esvaziar o plenário e inviabilizar a votação da MP que regulamenta os acordos de leniência do BC e da CVM com bancos.