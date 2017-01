Meirelles: globalização levou pessoas para classe média

00:00 · 19.01.2017

O ministro da Fazenda disse ainda que o Brasil vive um momento favorável com a queda da inflação ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Davos. Em um debate sobre a crise da classe média de países avançados, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a globalização é um fenômeno que, para o mundo como um todo, trouxe benefícios, tirando mais gente da pobreza e levando para a classe média. Ele participou do painel "Comprimida e irritada: Como reparar a crise da classe média", realizado, ontem (18), no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"Evidentemente que a globalização trouxe pessoas da classe baixa para a classe média. Isso é extremamente positivo", considerou o ministro, acrescentando que esse é um debate que gira mais em torno das economias desenvolvidas. Henrique Meirelles salientou, porém, que o Brasil está em outro estágio de desenvolvimento em relação às economias avançadas.

Durante sua apresentação, ele citou que, nos últimos 25 anos, a classe média dobrou no Brasil. Disse também que, o País passou por uma recessão, mas que agora voltará a crescer.

Questionado sobre se os bancos centrais do mundo podem ser considerados também culpados pela crise da classe média atual, com a disponibilidade de recursos muito baratos, Meirelles disse que sim, "eles são".

Inflação

Ontem, Meirelles também afirmou que o Brasil vive um momento favorável com a queda da inflação. "Nós encontramos, no meio do ano passado, um país com a inflação excessivamente elevada, com mais de 10% (no acumulado em 12 meses) e estamos fazendo um trabalho de ajuste fiscal, que também tem um efeito de queda de inflação porque o governo gasta menos e reduz a quantidade de dinheiro em circulação na economia", declarou o ministro da Fazenda pouco antes de embarcar de volta para Brasília.

ANÁLISE

Dólar sobe a R$ 3,22; Ibovespa cai 0,32%

O dólar voltou a subir frente à maior parte das moedas ontem (18), à medida que se aproxima a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, amanhã (20). Além da cautela dos investidores, a moeda americana se valorizou com dados americanos fortes sobre produção industrial e inflação ao consumidor.

No Brasil, o dólar à vista, referência no mercado financeiro, subiu 0,30%, a R$ 3,2224; o dólar comercial, usado em contratos de comércio exterior, ganhou 0,18%, a R$ 3,2190.

A valorização da moeda americana foi atenuada pela rolagem de mais 12 mil contratos de swap cambial tradicional que vencem em fevereiro, em leilão realizado pelo Banco Central. A operação, no valor de US$ 600 milhões, equivale à venda futura de dólares ao mercado. A rolagem dos contratos de swap cambial tradicional que vencem no próximo mês começou na última terça-feira (17).

Outro fator de alta do dólar foram as declarações de John Williams, presidente regional do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) de San Francisco. Williams disse na terça-feira que ele vê boa chance de três elevações dos juros neste ano, mesmo sem os possíveis estímulos fiscais durante o futuro governo Trump.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,32%, aos 64.149,58 pontos. O giro financeiro foi de R$ 8,1 bilhões. "Os investidores estão receosos, à espera da posse de Trump e de suas primeiras medidas econômicas", afirma Alexandre Soares, analista da BGC Liquidez.

Os papéis da Vale destoaram do clima de cautela e subiram 3,33%, a R$ 29,44 (PNA), e 5,03%, a R$ 32,01 (ON), sendo as mais negociadas no pregão de ontem. Além da alta no preço do minério de ferro na China, as ações da mineradora reagiram a uma possível migração das duas classes de ações da mineradora para apenas papéis ordinários (com direito a voto).

As altas na Bolsa brasileira foram lideradas pelas ações PN da Bradespar, acionista da Vale, que subiram 6,64%.

Influenciadas pela queda do petróleo, as ações da Petrobras caíram 0,18% (PN) e 0,77% (ON).