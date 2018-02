Meirelles é recebido por empresários cearenses

01:00 · 23.02.2018

O ministro Henrique Meirelles se reunirá com empresários dos setores de agronegócio, indústria, comércio, serviço e tecnologia a convite do Lide

Para falar sobre a agenda econômica do governo Temer e os desafios de votar projetos na área, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne hoje (23) com empresários do Nordeste que atuam nos segmentos do agronegócio, indústria, comércio, serviço e tecnologia a convite do Grupo de Líderes Empresariais (Lide Ceará), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Fortaleza).

> 'Meirelles não é insubstituível', afirma Carlos Marun

O ministro da Fazenda falará sobre a economia do País e de temas de destaque da área, como a Reforma da Previdência, dentro do contexto de intervenção federal no Rio de Janeiro, evento que adiou a votação da reforma da Previdência. A palestra com o ministro da Fazenda é exclusiva para convidados das entidades e acontece no Hotel Gran Marquise.

Prioridades

"O Ceará será um dos primeiros estados do País a ouvir o ministro da Fazenda sobre os 15 pontos prioritários para a economia até o fim de 2018. Será um momento ímpar para o empresariado. Também será oportunidade de propor sugestões baseadas na pauta regional", destaca Emília Buarque, presidente do Lide Ceará. "No estado do Ceará, os empresários de todos os setores da economia (agronegócio, indústria, comercio e serviços) não têm a oportunidade de um diálogo direto com um ministro da Fazenda, reunidos em um só ambiente".

O atual ministro da Fazenda do Brasil é um executivo da área financeira com sólida carreira internacional. Considerado uma das figuras mais respeitadas do ambiente financeiro no País e também no exterior, Henrique Meirelles foi presidente internacional do BankBoston (principal executivo) e presidente do Banco Central do Brasil (BCB), cargo que ocupou de 2003 a 2011 (o mais longo da história do Banco), durante o governo Lula.

Ao final dos seus mandatos frente ao Banco Central do Brasil, o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles foi considerado como responsável por reduzir a inflação oficial à metade e baixar a taxa de juros ao menor patamar da história, até aquela data, 2009.

Grupo

O Grupo de Líderes Empresariais (Lide Ceará) é um grupo de líderes empresariais multisetorial, independente, apartidário, com alta conectividade e com foco no desenvolvimento sócio-econômico. O objetivo do grupo é ampliar o ambiente de negócios e oportunidades, conectando e dando projeção para as empresas, debatendo temas diversos, influenciando e defendendo posicionamentos.

O Lide Ceará tem agenda mensal, de fevereiro a novembro, com conteúdo de altíssimo nível e acesso aos principais expoentes do País seja no campo empresarial e do poder público. O grupo também se destaca pela excelência dos encontros.