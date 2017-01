Meirelles defende simplificar abertura das empresas

00:00 · 04.01.2017

Brasília. Em vídeo publicado ontem (3) pelo Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou mais uma vez sobre o pacote de medidas microeconômicas anunciado pelo governo no fim do ano passado. Ele repetiu que as ações têm como objetivo tornar o País mais eficiente, mais produtivo e com maior disponibilidade de crédito. Meirelles voltou a defender a simplificação do processo de abertura de empresas e a desburocratização das exportações como forma de tornar o Brasil mais eficiente e ajudar na retomada no crescimento da economia do País.

De acordo com o ministro da Fazenda, atualmente, o registro de empresa é uma dificuldade no Brasil, que vai melhorar com a centralização eletrônica desse registro. Henrique Meirelles também defendeu a simplificação do processo de exportação. "Visamos simplificar e desburocratizar o processo para que se possa exportar com mais eficiência, menor custo e também para que os bens e serviços importados possam chegar com um preço menor para as empresas e para os consumidores", enfatizou o ministro.

A simplificação das exportações integra a lista de medidas microeconômicas anunciada no final do ano passado pelo governo federal. A proposta é criar um portal único pela internet para reduzir os custos do comércio exterior. O governo federal espera uma redução mínima de 40% do tempo para procedimentos com importação e exportação com a medida.

Cartão de crédito

No vídeo publicado ontem pelo Palácio do Planalto, Henrique Meirelles também lembrou outra medida do pacote anunciado pelo governo no fim de 2016: as ações para reduzir o custo financeiro para as pessoas que usam cartões de crédito.

Entre as medidas anunciadas com esse objetivo, está a permissão para cobrança diferenciada para pagamentos em dinheiro e em cartão e também mudanças no rotativo do cartão, que é o pagamento do valor mínimo da fatura. Com a mudança, o rotativo deve ser transformado em parcelamento da fatura após 30 dias. As mudanças têm como objetivo reduzir os juros cobrados pelos cartões, que já ultrapassaram a faixa dos 400% ao ano.

Fim do ciclo

Meirelles observou que o Brasil enfrentou uma longa recessão e que agora chega ao final desse ciclo. Ele ponderou, no entanto, que depois de um período de queda na economia, é natural que as pessoas estejam preocupadas. "É normal que todos estejam preocupados. O que vai resolver isso, na verdade, é o momento que o Brasil votar a crescer nos próximos meses e trimestres", afirmou. "Ai sim os brasileiros vão começar a acreditar de novo no futuro", disse.

Com o fim da crise, vem a criação de empregos, a inflação controlada e a volta do crescimento econômico. "O Brasil tem jeito, estamos chegando lá", afirmou o ministro da Fazenda.