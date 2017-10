Meirelles afirma que não é recomendado elevar tributos

00:00 · 14.10.2017

Washington (EUA). O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não é recomendado elevar a alíquota do PIS/Cofins para compensar a retirada do ICMS da base de cálculo do imposto, que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A afirmação do ministro foi feita durante apresentação no evento Brazil Economic Conference 2017.

"Não é recomendado, porque os impostos sobem quando o PIB (Produto Interno Bruto) aumenta, devido à elasticidade". Segundo cálculos da área econômica, a decisão do STF fará com que o governo tenha perda de R$ 20 bilhões a R$ 50 bilhões por ano. Uma das alternativas para compensar essa queda de arrecadação é o aumento das alíquotas dos dois tributos. A Receita Federal realiza estudos para avaliar a viabilidade da alta do PIS/Cofins, e o resultado será revelado nos próximos dias.

O ministro também disse que, com a inflação baixa, os juros em queda e os investimentos estimados, o próximo ano e a próxima década serão "notáveis".