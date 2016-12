Meireles é o bairro mais procurado para compra

00:00 · 22.12.2016

Considerado área nobre de Fortaleza e figurando entre os mais caros quando o indicador são os preços de venda e aluguel de imóveis, o bairro Meireles foi o mais procurado tanto para compra quanto para locação de unidades habitacionais em Fortaleza em novembro, de acordo com pesquisa elaborada pelo VivaReal. O bairro também liderou a lista dos mais caros para venda, com preço médio dos imóveis sendo R$ 7.283 por metro quadrado (m²). Já para aluguel, essa região da cidade aparece como terceiro mais caro com valor de R$ 21,74/m².

No mês passado, o preço médio do m² para venda em Fortaleza teve valorização nominal de 1,66% e ficou em R$ 4.688. A Capital cearense é a sétima mais cara, e fica 3,7% abaixo da média nacional, a qual, de acordo com o Índice DMI-VivaReal, o valor para comprar no País ficou em R$ 4.870 no m² para igual período. Brasília lidera a lista dos preços mais altos (R$ 8.235/m²), seguida por Rio de Janeiro (R$ 7.333/m²), São Paulo (R$ 6.867m²) e Recife (R$ 6.086/m²).

No Índice, a média nacional para aluguel foi de R$ 23,59 no País. Fortaleza foi a cidade com o metro quadrado mais barato para alugar (R$ 13,33/m²). No ranking das cidades mais caras, São Paulo lidera com o valor de R$ 35,16/m², seguida por Rio de Janeiro (R$ 33,33/m²) e Brasília (R$ 31,67/m²).

Otimismo

O estudo ainda aponta ainda que os consumidores e o mercado imobiliário acreditam que os preços de imóveis atuais estão altos. No entanto, 40% dos consumidores acreditam mais na diminuição dos valores, enquanto 64% dos corretores/imobiliárias apostam na estabilidade dos valores atuais.

De uma forma geral, a pesquisa mostra que o ano de 2017 traz maior confiança econômica para os consumidores e para imobiliárias e corretores. A incerteza em relação à economia do País representa 43% dos consumidores. Apesar disso, há otimismo em 41% deles e o pessimismo representa 16%.

Os principais motivos que os consumidores incertos e pessimistas sobre o futuro da economia brasileira justificaram suas opiniões foram levantando casos de corrupção, além da crise econômica e da crise política.

Já 61% do mercado imobiliário está otimista, enquanto 35% dele está incerto sobre o panorama e o pessimismo assola apenas 4% do total.

Para o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, com certeza 2017 tem que ser melhor. "Já chegamos ao fundo do poço e as coisas têm que melhorar no ano que vem. A inflação mostra mais fraqueza e, com ela sob controle, a gente baixa os juros e as pessoas voltam a consumir. A esperança é essa", declara Montenegro.

Ele considera ainda que é preciso ter mais estabilidade econômica e resolução na crise política para "sair do buraco" o qual se encontra a economia do País. Uma das possibilidades é a flexibilização nas negociações imobiliárias, que tem sido uma saída para melhorar o mercado. Segundo Montenegro isto já está acontecendo em Fortaleza.

"O que mais precisa é baixar a taxa Selic", afirma. Em relação aos valores ainda é preciso diminuir os estoques atuais para poder lançar novos produtos, isto deve ocorrer apenas no segundo semestre do próximo ano, de acordo com o presidente do Sinduscon. "Os descontos e as facilidades alternam de empresa para empresa", acrescenta André Montenegro.