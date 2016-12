Mega da Virada deve pagar R$ 225 milhões

00:00 · 27.12.2016

Segundo a Caixa, os números que mais saíram na Mega da Virada foram o 10 e o 20 (duas vezes cada) e o 36, que já esteve entre os números sorteados três vezes ( Foto: Reinaldo Jorge )

Levar para casa uma bolada na Mega Sena da Virada é o sonho de quase todo brasileiro, mas as apostas deverão ficar para a última hora. Na Trevo Loteca, localizada na Avenida Pontes Vieira, o gerente Evaldo Mendes acredita que a movimentação ainda crescerá bastante até o último dia para fazer a famosa "fezinha", mas ele pondera também que este ano não tem sido muito bom para os jogos na comparação com anos anteriores.

Evaldo explica que, até o momento, o fluxo intenso de pessoas na lotérica se deve principalmente ao pagamento de contas. "O pessoal tem vindo mais pagar as contas mesmo e essa baixa tem a ver com a crise também", acredita. De acordo com a Caixa Econômica, o número de apostas cresceu para 3,3 bilhões em 2014 ante total de 3,2 bilhões em 2013. Em 2015, a quantidade de transações desse tipo fecharam em 3 bilhões.

Evaldo destaca que a movimentação quanto ao jogo da Mega-Sena do último sábado (24), cuja premiação acumulou para a Mega da Virada, foi fraca. Entre as 3,46 milhões de apostas, houve acertadores apenas para a quina e a quadra. O sorteio gerou uma arrecadação total de R$ 24,13 milhões.

Foram 49 apostadores contemplados com R$ 28.397,25 cada por terem acertado cinco dos seis números sorteados. Outras 3.138 apostas acertaram quatro números. Cada bilhete pagará R$ 633,46. Os números sorteados foram 16, 23, 25, 28, 30 e 44.

Como nenhum apostador conseguiu acertar integralmente os números para ganhar a premiação principal, de R$ 3 milhões, a Mega-Sena deve pagar no próximo sábado (31) R$ 225 milhões. A previsão inicial para o prêmio era de R$ 200 milhões.

Concurso não acumula

Nesta semana não haverá sorteio na quarta-feira, como normalmente acontece, e a Mega-Sena da Virada é um concurso especial que não acumula. As apostas feitas durante a semana serão todas para o sorteio do sábado. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números e assim sucessivamente, informa a Caixa.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 14h do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo País.

O maior prêmio já pago na Mega da Virada foi em 2015, de R$ 280 milhões, conforme informações da Caixa. São R$ 55 milhões a mais que o total estimado para esta edição da premiação.

No ano passado foram arrecadados R$ 620,3 milhões com a Mega da Virada, conforme informações da Caixa Econômica.

Na hora de escolher como preencher o bilhete, há quem acredite na sorte de datas especiais, idade e até mesmo a placa do carro. Segundo a Caixa, os números que mais saíram em Megas da Virada foram 10 e 20 (duas vezes) e o número 36, que já esteve entre os números sorteados três vezes.

Número da sorte

No caso do letrista Ubaldo Solon, que sempre costuma fazer apostas nos sorteios que não acumulam, como a Mega da Virada, "sorte é ter saúde. Jogo é probabilidade". "Todos os números concorrem entre si. A probabilidade de dar um numero é a mesma de dar outro número", justifica.

Questionado sobre o que faria se fosse contemplado com a premiação de Ano Novo, ele diz que viajaria e que investiria na carreira. "E eu sei que ainda surgiriam outras coisas bem diferentes, muitas oportunidades".