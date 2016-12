Material de construção: 58% planejam investir

00:00 · 29.12.2016

A maioria quer investir na modernização dos meios de produção ( FOTO: KIKO SILVA ) O "Termômetro Abramat" mostrou ainda que 8% têm a intenção de aplicar mais recursos na expansão da capacidade de produção

Mesmo diante de um cenário econômico ainda difícil e cheio de incertezas para 2017, as indústrias de material de construção ampliaram sua intenção de investimento no médio prazo. De acordo com o "Termômetro Abramat", a fatia de empresas que pretendem realizar investimentos nos próximos 12 meses passou de 38% em outubro para 58% em novembro, maior nível desde novembro de 2015, quando esse indicador estava em 40%. Os dados foram divulgados neste mês pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat).

Dentre as empresas ouvidas pelo levantamento que disseram ter a intenção de investir nos próximos 12 meses, a maioria (50%) afirmou que quer aplicar mais recursos predominantemente para modernização dos meios de produção. Já 8% disseram que pretendem expandir sua capacidade de produção, enquanto 42% afirmaram que não estão planejando investimentos para o período.

Atualmente, a utilização da capacidade instalada das indústrias está em 67%, um pouco menor que o percentual registrado em outubro (68%).

Novembro foi o segundo mês consecutivo de queda nesse indicador, que registrou altas em agosto e em setembro deste ano. Além disso, a utilização da capacidade instalada em novembro deste ano é um pouco menor que em igual mês do ano passado (69%).

Ações do governo

No que diz respeito às expectativas sobre as ações do governo federal para o desenvolvimento do setor no médio prazo (12 meses), houve queda na fatia de empresas do setor que estão otimistas, que passou de 41% em outubro para 35% no mês passado. Por outro lado, cresceu consideravelmente a fatia de indústrias do setor que estão pessimistas com a atuação governamental, de 9% em outubro para23% em novembro. O "Termômetro Abramat" mostrou ainda que 42% das empresas brasileiras afirmaram indiferença em relação às expectativas com as ações do governo para o setor da construção civil, percentual menor que no mês anterior (50%).

Vendas

Com relação às vendas de materiais de construção, o fechamento em novembro deve ser regular. A sondagem também revela que dezembro deve apresentar redução em relação ao pessimismo do empresariado. A margem de vendas boas para novembro é de 7,7%. Já 38,5% dos entrevistados aguardam resultados regulares. Em dezembro, o pessimismo do empresariado é de 7,7% (considerado muito ruim) e 38,5% (ruim). Se comparado a novembro, o pessimismo da indústria de material de construção sofreu ligeira redução.

Desemprego

"O setor continua em ritmo de queda das vendas, afetado principalmente pelo desemprego crescente e pelas condições desfavoráveis de credito, com juros muito altos e dificuldade e restrições dos bancos além da desaceleração da infraestrutura e do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O cenário atual deve permanecer nos próximos meses", destaca Walter Cover, presidente da Abramat.