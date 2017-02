Marco das teles vai à sanção presidencial

00:00 · 02.02.2017

Brasília. Às vésperas de deixar a presidência do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), enviou para sanção presidencial o novo marco regulatório das telecomunicações, que permite às empresas a migração do regime de concessões para o de autorizações.

Inconformada, a oposição promete entrar com recurso no Senado e mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF). A oposição contava que essa decisão ficaria a cargo do novo presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que teria se comprometido a não assiná-lo. No Senado, a lei chegou em 30 de novembro e foi aprovada em 6 de dezembro, na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional.

O governo considera o projeto fundamental para a retomada dos investimentos no setor e, principalmente, para atrair um novo investidor para a Oi. A proposta transfere para as teles a posse de bens reversíveis, como redes, cabos de fibra óptica e imóveis. Em troca, as teles terão que assumir o compromisso de realizar investimento em internet banda larga no País.

Polêmica

A polêmica está na valoração dos bens. O governo diz que valem R$ 20 bilhões, o que obrigaria as empresas a investir o mesmo valor. As teles falam em R$ 10 bilhões. O Tribunal de Contas da União calcula R$ 100 bilhões.