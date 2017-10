Marcas disruptivas apostam na TV

01:00 · 16.10.2017 por Rafael Sampaio

O estudo analisou 35 marcas que estão modificando de forma significativa o mercado americano e descobriu que elevados investimentos em publicidade na TV têm sido um fator comum entre elas. Essas marcas foram agrupadas em três categorias: Marcas em Construção, que são aquelas em média com sete anos de existência e têm anunciado em TV desde 2014. Marcas em Expansão, com a média de 15 anos de vida e que estão na TV pelo menos há mais de quatro anos. Marcas Digitais Estabelecidas, com a média de 22 anos de existência e que anunciam em TV desde antes de 2010. Nas três categorias o incremento em publicidade televisiva foi constante nos últimos anos.

No total, essas 35 marcas investiram 2,16 bilhões de dólares em TV no ano de 2015 e 2,65 bilhões em 2016 - ou seja, quase 500 milhões a mais de um ano para o outro. Entre as 14 classificadas como Marcas em Construção (caso da Uber e Airbnb), houve um aumento de 56% das inversões em TV entre 2015 e 2016, alavancando mais 160% em search das marcas, 195% em ações nas mídias sociais e 185% no total das visitas online. No caso das 16 classificadas como Marcas em Expansão (como Crocs e Spotify), 13 delas registraram correlação entre o maior investimento em TV e aumento significativo de tráfego de unique visitors em seus websites.

Entre as 5 classificadas como Marcas Digitais Estabelecidas, chamadas de FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google), os 550 milhões de dólares investidos em TV no ano de 2011 passaram para 1,38 bilhões em 2016; sendo que as três maiores investidoras neste ano foram Apple (591 milhões), Amazon (385 milhões) e Google (327 milhões de dólares). Nos cinco anos (2011-16) considerados, essas cinco marcas aumentaram seus investimentos em 150% e viram sua receita crescer em 136% - número considerável para negócios já consolidados, que dependiam mais de crescimento vegetativo. Como o próprio estudo constata em suas principais conclusões, a TV é o meio que permite a essas marcas que estão revolucionando o mercado obterem maior escala e volumes mais elevados de clientes e negócios.