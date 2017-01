Maracanaú quer obter R$ 3 mi com Refis

00:00 · 31.01.2017 por Murilo Viana - Repórter

A expectativa de arrecadação com o Refis representa 10% da dívida ativa do Município

Com o objetivo de resgatar pelo menos R$ 3 milhões devidos pelos contribuintes, a Prefeitura de Maracanaú irá abrir em cerca de 10 dias as inscrições para o Programa de Recuperação Fiscal de Créditos Tributários da Fazenda Pública do Município (Refis). A expectativa para o mínimo de arrecadação com a iniciativa representa 10% da dívida ativa do município, de R$ 30 milhões.

O Projeto de Lei 2.580, de 26 de janeiro de 2017, inclui o parcelamento de dívidas em até 36 meses, mas a proposta deve ser alterada na Câmara Municipal para 48 meses nos próximos dias, de acordo com o diretor de Tributação e Arrecadação da Prefeitura, Aldir Cavalcante.

O contribuinte que aderir ao Refis poderá ter até 100% de desconto sobre os juros de mora e multa moratória, cobrados nos casos de inadimplência.

O desconto máximo será concedido aos que optarem por quitar a dívida em uma única parcela. "Dessa forma, o contribuinte só paga o valor nominal mais a correção monetária", ressalta Aldir Cavalcante.

Descontos

O abatimento dimunui à medida em que aumenta o prazo para o pagamento. Será concedido 75% de desconto para quem optar por realizar o pagamento entre 2 e 12 parcelas, 50% para os que escolheres entre 13 e 25 vezes e 25% de 26 e 36 parcelas.

Após passar pela Câmara, o menor desconto concedido sobre juros e multa deverá valer para quem escolher quitar a dívida no prazo entre 26 e 48 meses.

Para que se tenha direito aos descontos, o valor de cada parcela não pode ser menor do que R$ 100, no caso de pessoas físicas, e R$ 500 para pessoas jurídicas.

Após aderir ao Refis, o contribuinte terá cinco dias para realizar o primeiro pagamento ou a parcela única, de acordo com sua escolha.

Impostos

Os principais impostos municipais devidos ao Município de Maracanaú, segundo o diretor de Tributação e Arrecadação, são o Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

"A maioria, em torno de 80%, são (dívidas) do IPTU e cerca de 15% são de ISS", detalha. "A maioria dos que devem são pessoas físicas", acrescenta.

Adesão

Poderão participar do Refis de Maracanaú contribuintes pessoa física ou jurídica que possuírem dívidas com créditos tributários e não tributários contraídas em qualquer período. O programa irá contemplar os que estão ou não inscritos na dívida ativa do Município.

A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de Créditos Tributários da Fazenda Pública do Município deverá ser feita até 30 de abril deste ano, na Diretoria de Tributação e Arrecadação do Governo de Maracanaú, órgão da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças (Sefin).

A Diretoria fica localizada na Rua 13, n° 73, bairro Jereissati, nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O horário de atendimento aos contribuintes é de 8h às 1h e de 13h às 16 horas, de segunda à sexta.

Mais informações

Dúvidas sobre o Refis de Maracanaú poderão ser solucionadas pelos telefones

(85) 3521.5812, 3521.5815, 3521.5809 e 3521.5810