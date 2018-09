Mais notícias de Negócios: volume exportado avança 8,4% em agosto, diz FGV

01:00 · 14.09.2018

O volume das exportações cresceu 8,4% em agosto ante igual mês de 2017, enquanto o volume importado avançou 25,4% na mesma base de comparação, conforme o Indicador do Comércio Exterior (Icomex), elaborado e divulgado ontem, 13, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em Fortaleza

Sine oferta 322 vagas de trabalho

As unidades do Sine Municipal estão ofertando 322 vagas de trabalho em Fortaleza. Os interessados devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal, localizadas nas sedes das Secretarias Regionais I, III e V, com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Mais informações podem ser obtidas no telefone (85) 3105-3712.

Indefinição

Risco Brasil dobra em 2018 com eleições

As incertezas em relação ao desfecho das eleições presidenciais, aliadas a um cenário externo tumultuado, fizeram o risco Brasil dobrar neste ano. O CDS (espécie de seguro contra calotes da dívida de países), que estava em 140 pontos em janeiro, está agora em 282 pontos. O risco país é uma espécie de sobretaxa que se paga em relação aos títulos do Tesouro americano.

Consulta pública

Transmissão de energia é debatida

O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública sobre planejamento da transmissão de energia elétrica. O objetivo é debater temas como melhorias nas instalações existentes, leilões e elaboração do Plano de Outorga. As contribuições podem ser enviadas até 15/10, no site do Ministério: www.Mme.Gov.Br.

Orçado em R$ 290 mi

Cristiano Ronaldo vai abrir seu maior hotel

O jogador português Cristiano Ronaldo anunciou mais uma incursão no mundo do turismo: um hotel orçado em R$ 290 milhões em uma das áreas mais nobres de Paris. É a sexta unidade divulgada da marca de hotéis Pestana CR7, parceria entre o atacante da Juventus e a maior empresa portuguesa de hotelaria.

Apontam CNDL e SPC

Volume de dívidas sobe 1,1% em agosto

O volume de dívidas cresceu 1,11% em agosto na comparação com igual mês no ano passado, mostra pesquisa da CNDL e do SPC. As dívidas bancárias, que englobam cartão de crédito, cheque especial e empréstimos, cresceram 7,03% em agosto.

Contas públicas

Previsão de déficit cai para R$ 141,038 bi

Instituições consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram a previsão para o resultado negativo das contas públicas em 2018. A estimativa do déficit primário do Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de R$ 148,171 bilhões para R$ 141,038 bilhões.

Alta de 1%

Preço da gasolina atinge nova máxima

A Petrobras anunciou aumento de 1% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta sexta-feira, dia 14, para R$ 2,2514. O reajuste representa nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.

No País

IBGE registra safra recorde em 2017

Em 2017, o país teve safra recorde de cereais, leguminosas e oleaginosas, chegando a 238,4 milhões de toneladas. Os dados estão na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) - 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento foi de 28,2% ante 2016, com crescimento da área colhida em 5,9%.

Em setembro

ABIH promove o Ceará no Nordeste

Executivos de vários hotéis que integram a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Ceará (ABIH-CE) percorrem as cidades de Salvador, Recife, Campina Grande, João Pessoa e Natal, e realizam, no período de 17 a 21 de setembro de 2018, workshop para os agentes de viagens e operadoras.