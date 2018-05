Mais notícias de Negócios: visto eletrônico tem crescimento de 49%

01:00 · 08.05.2018

Dados do programa eVisa, referentes a abril, divulgados pelo Ministério de Relações Exteriores, indicam que nos mercados estratégicos para o turismo brasileiro o número de concessões de vistos eletrônicos aumentou, em média, 49% em relação ao ano passado, acréscimo de R$ 20,7 mi na economia.

Semana do MEI

Empreendedor terá atividades especiais

Empreendedores do País inteiro são convidados para a décima edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), de 14 a 19 de maio. No Ceará, serão quase 400 ações entre cursos, oficinas, workshops, etc. A programação completa em Fortaleza está neste link: http://bit.Ly/ProgramaMEI

Smart City

Workshop apresenta evolução das obras

O Grupo Planet The Smart City, formado por empresas italianas, inglesas e brasileiras, realiza nesta sexta-feira (11) o 2º Workshop Planet - Evolução da Smart City Laguna para apresentar o case de sucesso da cidade inteligente em construção no Ceará.

Após liquidação

Neon fecha parceria com o Votorantim

A fintech Neon Pagamentos informou que fechou parceira com o banco Votorantim para dar continuidade à sua operação após o Banco Central ter anunciado, na última sexta (5), a liquidação do Banco Neon, que atuava em parceria com a novata. O Votorantim assume movimentação e custódia das contas.

Crédito

Itaú Unibanco reduz juro do consignado

O Itaú Unibanco anunciou a redução da taxa máxima do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, ficando abaixo do teto estabelecido pelo Ministério do Planejamento e pelo Conselho Nacional de Previdência (CNP). Com a decisão, os clientes passam a contar com taxa de, no máximo, 1,99% ao mês.

Na Justiça

Satélite de R$ 2,8 bi vira alvo de disputa

As empresas de telecomunicações do País entraram na Justiça contra a Telebras, que fechou contrato com a americana Viasat para explorar o satélite brasileiro, que custou R$ 2,8 bilhões. Elas acusam a Telebras de quebra de isonomia de mercado e concorrência, ao contratar de forma direta a prestadora.

No 1º trimestre

Ipea projeta alta de 0,3% no investimento

Os investimentos cresceram apenas 0,3% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o quarto trimestre de 2017, conforme estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Se confirmado, será mais um sinal de lentidão na recuperação da economia, na avaliação do Ipea.

Fortaleza

Quarta parcela do IPTU vence amanhã

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) vence nesta terça-feira (8). Quem optou pelo parcelamento deve imprimir o boleto no site da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza: sefin.Fortaleza.Ce.Gov.Br.

Para a agricultura

Tecnologia é tema de evento internacional

O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), participa 20ª edição da International Agro Technology Exhibition & Conference (Agritech), em Tel-Aviv, Israel. O Estado busca soluções tecnológicas para a agricultura.

Viracopos

Anac silencia sobre recuperação judicial

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que não se manifestará sobre o pedido de recuperação judicial do Aeroporto de Campinas (Viracopos) até ter detalhes sobre a medida anunciada pela empresa concessionária.