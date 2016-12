Mais notícias de Negócios: Venezuela cortará produção de petróleo

00:00 · 28.12.2016

Em 95 mil BPD

A Venezuela informou ontem que reduzirá em 95 mil barris por dia (bpd) a produção de petróleo a partir do próximo ano, cumprindo um acordo de produtores para reduzir a oferta global e fortalecer os preços.

Desvalorização de 450%

Moeda iraniana atinge menor valor ante dólar

A moeda do Irã, o rial, atingiu seu menor valor histórico na última segunda-feira, cotada a 41.600 riais por dólar. Como o dólar valia 9.200 riais há uma década, a moeda iraniana acumulou desvalorização de cerca de 450% no período.

Produtos não aéreos

Multiplus combinará pontos e dinheiro

A empresa de programas de fidelidade Multiplus anunciou que oferecerá a combinação de pontos + dinheiro para resgate de produtos e serviços não aéreos. As ofertas ficarão disponíveis para consulta no marketplace da companhia

Em favor do bc

Tesouro autoriza emissão de títulos

O Tesouro Nacional, por meio da Portaria nº 853, publicada ontem, no Diário Oficial da União, autorizou a emissão de 61.437.383 títulos públicos, no valor de R$ 94,999 bilhões, em favor do Banco Central.

-1,8 ponto

Serviços: confiança cai em dezembro

O Índice de Confiança dos Serviços (ICS) fechou o ano com a terceira queda consecutiva, ao recuar 1,8 ponto em dezembro em comparação com o mês anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em novembro, a queda foi de 1,4 ponto.

Transação

Lactalis quer fechar capital da Parmalat

A empresa francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo, informou ontem (27) que está lançando uma oferta para comprar as ações da Parmalat que ainda não detém por 2,80 euros o papel, a fim de fechar o capital do grupo italiano na Bolsa de Milão.

Mais de 400 itens

O Boticário oferece descontos de até 40%

Até o dia 22 de janeiro de 2017, mais de 400 itens de perfumaria e também artigos de maquiagem nas lojas da O Boticário de todo País, com as revendedoras da marca e no e-commerce da marca estarão com descontos de até 40%. A promoção da O Boticário é em comemoração pela chegada do ano novo.

Nesta semana

Claro reduz em até 95% preços de smartphones

A operadora Claro anuncia que nesta última semana do ano, até o dia 31 de dezembro, estará oferecendo descontos em diversos modelos de smartphones, prometendo uma redução de até 95% no preço final dos aparelhos e bônus de até 45GB na franquia de dados de internet para os planos pós-pagos.

E-commerce

Cartão da Casas Bahia pode ser pedido no site

Os clientes da Casas Bahia agora poderão solicitar o cartão de crédito da loja pela internet, no e-commerce da marca. Segundo a Casas Bahia, essa extensão para o ambiente digital reforça a estratégia de multicanalidade e amplia vantagens para os consumidores em compras realizadas pelo site.

Indicador de vendas

Mastercard aponta pior Natal desde 2008

O volume de vendas no varejo na semana que antecedeu o Natal teve queda de 4,6% na comparação com igual período do ano passado, de acordo com o indicador SpendingPulse, da Mastercard. Conforme os dados do indicador, este é pior resultado das vendas totais desde o início da série, em 2008.