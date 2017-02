Mais notícias de Negócios: Vendas no varejo caem 4,5% em 2016

00:00 · 02.02.2017

Segundo Mastercard

Um indicador criado pela operadora de cartões de crédito Mastercard para medir o desempenho do consumo aponta que as vendas no varejo brasileiro caíram 4,5% em 2016 ante 2015. No entanto, o e-commerce mostrou crescimento de 7,1%.

No ano passado

Produção de cloro e de soda recua

A produção brasileira de cloro em 2016 caiu 2,5% em relação ao ano anterior, para 1,201 milhão de toneladas, e a de soda cáustica diminuiu 2,6%, com de 1,318 milhão de toneladas, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Abiclor).

Em US$ 2,8 bi

Entrada de dólares no País supera saída

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 1,087 bilhão em dezembro, o fluxo cambial do País está positivo em US$ 2,846 bilhões em janeiro até o dia 27, segundo o Banco Central. Já o fluxo cambial da quarta semana de janeiro (do dia 23 o dia 27) ficou negativo em US$ 766 milhões.

Revela markit

PMI industrial do País vai a 44 pontos

O índice de atividade dos gerentes de compra (PMI) do setor industrial do Brasil apurado pela Markit caiu de 45,2 pontos em dezembro para 44,0 pontos em janeiro, na série com ajuste sazonal. Esse foi o sétimo mês de queda, um recorde na pesquisa, informou a Markit.

Parceria

Avianca e United podem se aproximar

A Avianca Brasil anunciou em comunicado a intenção de estreitar parceria com a americana United Airlines e ao mesmo tempo afirma que tem uma proposta de capitalização pelo Synergy Aerospace, maior acionista da companhia aérea.

Aponta FGV

Inflação de janeiro fica em 0,69%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou janeiro em alta de 0,69%. A taxa é 0,06 ponto percentual acima da última apuração (0,63%). Os dados são de levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Superávit comercial

Balança tem melhor janeiro desde 2006

A balança comercial teve superávit de US$ 2,725 bilhões em janeiro, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O resultado é o melhor desde 2006 - quando o saldo positivo chegou a US$ 2,835 bilhões - e é o segundo maior para o mês da série histórica.

Diz Fenabrave

147 mil veículos são vendidos em janeiro

Foram vendidos 147.229 veículos no primeiro mês deste ano, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o menor volume para meses de janeiro desde 2006. O resultado representa queda de 5,18% ante igual mês do ano anterior, segundo a Fenabrave. Em relação a dezembro de 2016, as vendas em janeiro apresentam queda ainda mais forte, de 27,9%.

Investimentos

Oi quer converter dívidas em ações

Em comunicado, o Conselho de Administração da Oi, que está em recuperação judicial desde junho do ano passado, informou que a autorizou a diretoria da empresa a continuar com as negociações com os credores, incluindo a possibilidade de converter uma parte da dívida da companhia em ações.