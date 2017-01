Mais notícias de Negócios: Venda de títulos pela internet bate recorde

00:00 · 25.01.2017

Tesouro

A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou R$ 1,715 bilhão em dezembro, informou o Tesouro Nacional. O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto é recorde para meses de dezembro e o quarto melhor resultado de 2016.

Consórcio vencedor

EY fará remodelagem de venda da Lotex

Um consórcio liderado pela Ernst & Young venceu a elaboração do plano de negócios, modelagem da privatização e outros serviços necessários ao processo de privatização da Lotex. A homologação para contratação dos serviços da desestatização foi feita pelo BNDES.

Pesca artesanal

Governo endurece regras para defeso

O governo publicou ontem decreto que endurece as regras de concessão do seguro-defeso, benefício que é pago em períodos de pesca proibida. Com as mudanças, o governo espera economizar R$ 2 bilhões por ano.

Em seminário

Prefeitura discute políticas públicas

A Prefeitura de Fortaleza promove, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Hotel Marina Park, o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades. Além de especialistas, o evento terá a presença do prefeito Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana.

Festival do bebê

Itens com descontos de até 50% no Extra

Mais de 30 produtos infantis e para bebês estão em promoção nas lojas físicas e no e-commerce do Extra. Os descontos fazem parte da campanha Festival do Bebê, que vai até o dia 2 de fevereiro, e reúne carrinhos, fraldas, linha de nutrição, perfumaria e puericultura, com descontos que vão até 50%.

Fórum na Fiec

Amorim projeta que crise está perto do fim

"O crescimento da economia será acima das expectativas". A afirmação é do economista Ricardo Amorim, que participou ontem (24) do Fórum Ideias em Debate da FIEC e falou sobre o tema "Tendências da economia do Brasil de um novo tempo". Amorim disse que crises fazem parte da economia de todos os países, e que acabam.

Diz Abraciclo

Produção de bicicletas cai 11,5% em 2015

A produção de bicicletas no país caiu 11,5% em 2016 ante 2015. Foram 669,7 mil unidades produzidas no ano passado contra 757 mil em 2015, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Referência para ICMS

Confaz altera preços de combustíveis

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) mudou os preços de combustíveis a serem usados como referência para o ICMS para 12 Estados e Distrito Federal. No Nordeste, os valores valerão para Paraíba e Rio Grande do Norte. A tabela foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem.