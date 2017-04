Mais notícias de Negócios - Vale: investimentos têm corte de 10%

00:00 · 06.04.2017

A Vale informou o corte de 10% nos investimentos previstos entre 2018 e 2021, à medida que a conclusão de projetos leva os aportes da companhia para o patamar de seus competidores. A mineradora disse manter a projeção de investir US$ 4,5 bilhões em 2017, mas reduziu a projeção de um total de US$ 14,6 bilhões para US$ 13,2 bilhões nos quatro anos seguintes.

Turismo

Fortaleza participa de feira em São Paulo

O secretário Municipal de Turismo, Alexandre Pereira participa em São Paulo, da WTM Latin America, o principal evento mundial do setor de viagens e turismo da América Latina. O evento oferece a oportunidade de realizar networking, além de ampliar conhecimentos com palestrantes renomados do mundo inteiro.

Indústria da moda

Sinditêxtil entrega Comenda hoje

O Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Ceará (Sinditêxtil), em parceria do Sistema das Federações das Indústrias do Ceará, realiza hoje, às 19h30, no L'Ô Restaurante, a entrega da Comenda da Indústria da Moda. Neste ano, o homenageado será Alberto Baquit (in memoriam).