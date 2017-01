Mais notícias de Negócios: Uber investirá R$ 200 milhões em São Paulo

00:00 · 18.01.2017

Com nova central

A Uber anunciou ontem (17) um investimento de R$ 200 milhões na capital paulista, além da abertura de uma central de atendimento que vai gerar 2 mil empregos diretos, com previsão de até 7 mil ao longo do ano. O setor arrecadou mais de R$ 23 milhões até novembro do ano passado em São Paulo capital.

No Brasil

Produção de aço fecha 2016 em queda de 9,2%

A produção acumulada de aço bruto no país em 2016 totalizou 30,2 milhões de toneladas, queda de 9,2% em comparação a 2015, segundo dados do Instituto Aço Brasil. A produção de laminados somou 20,9 milhões de toneladas no ano passado, o que representa uma redução de 7,7% em relação ao ano anterior.

Aponta FGV

IGP-10 acelera e vai a 0,88% em janeiro

A inflação de janeiro medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 0,88% após alta de 0,20% registrada em dezembro, informou ontem (17) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Até este mês, o indicador acumula alta de 7,15% em 12 meses. Os preços no atacado (IPA-10) tiveram alta de 1,08% neste mês.

Índice Big Mac

Real volta a ficar sobrevalorizado

Após dois anos, o real voltou a ficar sobrevalorizado, segundo índice Big Mac, calculado pela The Economist. Na pesquisa atual, a moeda aparece com sobrevalorização de 1,1%, ante subvalorização de 5,1% em julho do ano passado. A última vez que o real estava sobrevalorizado foi em janeiro de 2015 (+8,7%).

Índice Fipe

E-commerce: preços caem após 21 meses

Os preços no comércio eletrônico registraram deflação em dezembro pela primeira vez após 21 meses de alta. O Índice Fipe Buscapé registrou queda de 2,01% no último mês do ano na comparação com igual período de 2015. Em comparação com novembro, o recuo foi de 1,76%.

Stories

Vídeo ao vivo no Instagram disponível

Nessa terça-feira (17), o Instagram disponibilizou a ferramenta para transmissão de vídeo ao vivo na sua seção Stories para usuários do Brasil. O recurso permite compartilhar vídeos e fotos que desaparecem após 24h. Para utilizar a novidade, é preciso abrir a câmera no Stories e selecionar o modo "ao vivo" que fica abaixo do botão de gravar.

Agenda

Capital tem cursos de formação cervejeira

Science Of Beer Institute, de Santa Catarina, está com uma agenda de cursos confirmada para Fortaleza. As aulas serão aos fins de semana, na loja Mestre Cervejeiro (Av Senador Virgílio Távora, 1055, Shopping Manhattan, Aldeota). A primeira atividade está marcada para o dia 28 de janeiro. Informações: www.Scienceofbeer.Com.Br.

Mercadinhos

Eventos do São Luiz promovem a cachaça

Os Mercadinhos São Luiz promoverão, hoje (18) e no dia 25, os primeiros eventos da Cachaçaria São Luiz. A iniciativa busca promover a bebida. As duas primeiras edições do evento contarão com a participação do cachacier Nelson Duarte que falará sobre a mais antiga cachaçaria do País, a Ypióca. Hoje, o evento será no Mercadinhos São Luiz RioMar Fortaleza. No dia 25, será na unidade do Cocó.

Alternativa

Oi quer mudar plano de recuperação

O Após receber uma proposta alternativa para o plano de recuperação judicial da Oi em dezembro do ano passado, feita pelo empresário egípcio Naguib Sawiris, o presidente da operadora, Marco Schroeder, está em intensas conversas com credores e investidores da tele neste mês para alterar o plano original, apresentado em setembro de 2016 pela tele, até o fim de março.