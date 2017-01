Mais notícias de Negócios: Twitter muda seu comando no Brasil

00:00 · 10.01.2017

Nova executiva

O Twitter anunciou ontem mudança no comando de suas operações do Brasil. Fiamma Zarife, que era diretora de agências na empresa, substituirá Guilherme Ribenboim à frente do negócio no País. Ribenboim seguirá no cargo de vice-presidente do Twitter para a América Latina.

Nesta quinta-feira

ANP realiza cerimônia de posse de diretores

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza nesta quinta-feira (12) a cerimônia de posse do diretor-geral Décio Oddone e do diretor Felipe Kury. O evento contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Construção

Prefeitura lança hoje certificação ambiental

O prefeito Roberto Cláudio lança hoje, às 9h, na Fiec, a Certificação Ambiental Fator Verde, selo que possibilitará que o Município certifique construções sustentáveis. A Prefeitura também lançará a Licença Ambiental Simplificada para Construção Civil Online e o Alvará de Construção Regular.

Aponta FGV

IPC-S sobe para 0,50% na 1ª semana do ano

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) apresentou variação de 0,50% na 1ª semana do ano, com alta de 0,17 ponto percentual em relação à semana anterior. Os dados são da pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).