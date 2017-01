Mais notícias de Negócios: Tribunal de Contas veta Transnordestina

00:00 · 28.01.2017

Obtenção de recurso

A Transnordestina Logística (TLSA) está impedida de receber recursos públicos. A determinação é do Tribunal de Contas da União (TCU). "A TLSA informa que, tão logo seja formalmente intimada, tomará todas as medidas cabíveis para reverter a decisão proferida pelo TCU", informou a empresa.

Em campos terrestres

Governo incentivará petróleo e gás

O ministro das Minas e Energia, Fernando Filho, lançou nesta sexta-feira (27) em Salvador o programa "Reate", destinado a ampliar a produção de petróleo e gás em campos terrestres no País. O programa foi lançado sem detalhamento sobre quais medidas serão adotadas, o governo quer primeiro ouvir os empresários.

Em dezembro

Crédito do sistema financeiro é de R$3,1 bi

O volume total de crédito do sistema financeiro alcançou R$3.107 bilhões em dezembro, alta de 0,1% no mês e redução de 3,5% no ano, ante variação de 6,7% em 2016. Na evolução mensal, o crédito contraiu 0,5%, totalizando R$1.546 bilhões, enquanto as operações com pessoas físicas cresceram 0,7%, para R$1.561 bilhões.

Situação fiscal forte

Tesouro dá nota "B" para Fortaleza

Conforme nota do Tesouro Nacional, Fortaleza tem classificação "B", que representa "situação fiscal forte e risco de crédito baixo". É o que informa a Secretaria Municipal das Finanças. A Sefin esclarece que saldo de dívidas contratuais é de R$ 1.003 bilhão, no terceiro quadrimestre de 2016.

Menor patamar

PIB fraco dos EUA derruba dólar

A economia americana reduziu quase pela metade o seu ritmo de crescimento no quarto trimestre. O resultado, pior que o esperado por economistas, fez o dólar recuar para o menor patamar em três meses em relação ao real. O PIB cresceu 1,9% nos últimos três meses de 2016.

Retomados por bancos

Valor de imóveis sobe 50%, próximo a R$ 10 bi

O valor dos imóveis retomados pelos bancos por inadimplência no financiamento disparou com a crise econômica. O estoque desses imóveis saltou de R$ 6,5 bilhões, em novembro de 2015, para R$ 9,8 bilhões, em igual mês de 2016, alta de quase 50%, segundo o Banco Central.

Em 12 meses

Índice de Custo da Construção é de 6,32%

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acumula, em janeiro deste ano, taxa de inflação de 6,32% em 12 meses. Considerando-se apenas o mês de janeiro, a taxa ficou em 0,29%, abaixo do 0,36% de dezembro de 2016.

Contribuição sindical

Fenacon alerta sobre boletos falsos

Muitas empresas recebem em janeiro, por e-mail ou mesmo via correio, boletos falsos da Contribuição Sindical Patronal, que não são gerados pelo sindicato a que são filiadas. Por isso, a Fenacon alerta que a emissão da guia de pagamento da contribuição só pode ser feita pelos sites dos sindicatos.

Após cinco anos

IPhone deixa de ser líder na China

Pela primeira vez desde 2012, a Apple e o seu iPhone deixaram de ser líderes nas vendas de smartphones na China, aponta a consultoria Counterpoint Research. Os dados mostram que chineses compraram 12 milhões de iPhone 6s, o que representa 2% do mercado local.