Mais notícias de Negócios: Trabalhadores fecham acordo

00:00 · 01.02.2017

Com a Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) se reuniu ontem com representantes da Petrobras e assinou o acordo coletivo relativo a 2016, disse o presidente da entidade, José Maria Rangel. A discussão se arrastava desde setembro do ano passado. A estatal apresentou sua última proposta, neste mês, de reajuste retroativo de 8,57%.

Em 2016

Inflação na porta de fábrica sobe 1,71%

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", registrou alta de 1,28% em dezembro. Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 1,71% no ano de 2016. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

BR Distribuidora

Justiça mantém venda suspensa

A Justiça negou recurso da Petrobras e manteve a suspensão de procedimentos da petroleira para a venda de participação acionária de sua subsidiária de combustíveis, BR Distribuidora, conforme decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo documento judicial ao qual a agência de notícias Reuters teve acesso.

No Insper

Evento em SP revela soluções para o Brasil

Um evento realizado segunda-feira e ontem no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo, discutiu soluções para elevar a produtividade no Brasil. O encontro contou com diversos economistas, incluindo o diretor-geral do Ipece, Flávio Ataliba.

Até novembro

Medicamentos: vendas sobem 7,7%

As vendas de medicamentos aumentaram 7,7% na rede de distribuição entre janeiro e novembro de 2016 na comparação com igual período de 2015, segundo dados da Abradilan. A rede vendeu 797 milhões de unidades nos 11 meses do ano passado. Foram R$ 14,450 bilhões de receita no período, alta de 12% na comparação anual.

Cadeia mineral

Câmara Setorial realiza reunião

A Câmara Setorial da Cadeira Produtiva Mineral, realizou ontem, na FIEC, encontro com representantes do setor mineral no Estado. O objetivo da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva Mineral é propor e acompanhar projetos e ações voltados para o desenvolvimento sustentável do segmento de extração mineral no Ceará.

Serviços

Hapvida divulga novo aplicativo

O sistema Hapvida Saúde está oferecendo aos clientes o aplicativo Hapvida. A ferramenta, disponível para download no Google Play e na Apple Store, oferece vários serviços médicos. O app também oferece informações sobre a rede credenciada.

Para Caribe

MSC Cruzeiro realiza promoções

A MSC Cruzeiros lançou uma promoção que contempla os itinerários do MSC Opera e do MSC Divina, com partidas de Cuba e Estados Unidos, respectivamente, que podem ser adquiridos com o 2º hóspede grátis. Para mais informações, acesse o site www.Msccruzeiros.Com.Br.

De Produtos Nacionais

Foton Caminhões iniciará vendas

A Foton Caminhões anunciou para março, o início da comercialização dos produtos nacionais. A empresa produzirá seus caminhões para atender a demanda do mercado interno na linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul, até a conclusão de sua fábrica.