Mais notícias de Negócios: TIM fecha parceria com Ericsson

01:00 · 12.10.2017

A TIM anunciou parceria com a Ericsson para evoluir a arquitetura da atual base de dados de usuários da operadora, com um volume de 70 milhões de assinantes no Brasil, a partir desse mês. O processo iniciará por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, sendo expandido para todo o País.

Em setembro

Gol cresce 0,6% em voos domésticos

A Gol cresceu 0,6% no volume total de decolagens, segundo números prévios divulgados pela aérea. A transportadora também apresentou uma ligeira alta no total de assentos para o período, de 0,7%. Com disso, a oferta subiu 2% e a demanda teve um salto de 5% em setembro.

Nova plataforma

Sinditêxtil-CE lança Portal Têxtil

O Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em geral no Estado do Ceará (Sinditêxtil-CE) colocou no ar esta semana uma nova plataforma de comunicação, o Portal Têxtil Ceará www.portaltextilceara.com.br, para divulgar a indústria têxtil do Estado.

Conecta Verão

Senac abre inscrições para evento de moda

No dia 18 de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará promove o Senac Moda Conecta SP/CE Verão 2019, antecipando as tendências da moda para o setor confeccionista do estado e da região Nordeste. Realizado em parceria com o Senac São Paulo, o evento acontece na Fábrica de Negócios e consta de palestras com grandes nomes do setor no País.