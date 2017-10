Mais notícias de Negócios: Sorvete de graça atrai mais de mil pessoas

01:00 · 10.10.2017

A chegada da sorveteria americana Ben&Jerry's ao Shopping Iguatemi, com a distribuição de sorvete gratuito, reuniu uma multidão de mais de mil pessoas, segundo informou o próprio Iguatemi. Em fila, as pessoas se aglomeravam para receber o chamado "sorvete mais pedaçudo do pedaço".

Via app

Carrefour inicia e-commerce alimentar

O Carrefour anunciou a venda de alimentos online. O e-commerce da companhia foi lançado ao final de 2016. A venda vai ser feita por meio de um aplicativo também lançado ontem (9) pela companhia, chamado de Meu Carrefour.

Cadastro positivo

Inadimplência pode cair 45%, diz Febraban

A Febraban (entidade que representa os bancos) diz que, com a aprovação de projeto de mudanças no cadastro positivo - histórico de bom pagador que auxilia na hora de pedir desconto- e o uso dos dados, a inadimplência pode cair 45%.

Sorvetes

N2 abre gelateria no RioMar Kennedy

A sorveteria N2 Ice Cream inaugurou ontem (9) no Shopping RioMar Kennedy, a terceira unidade franqueada em shoppings do Grupo JCPM. A franquia se inspirou em um laboratório químico e oferece três opções de bases (láctea, diet e sem lactose).

Aponta FGV

IGP-DI de setembro fica em 0,62%

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve alta de 0,62% em setembro, ante um aumento de 0,24% em agosto, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IGP-DI acumulou redução de 2,03% no ano e queda de 1,04% em 12 meses.

Dia da Criança

Comércio eletrônico deve faturar R$ 2,1 bi

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima faturar R$ 2,15 bilhões nas lojas virtuais no próximo Dia da Criança. O valor representa um crescimento de 5% nas vendas em comparação às expectativas do mesmo período de 2016, que foi de R$ 2,05 bilhões.

Volkswagen

Novo presidente tem missão de ser líder

Apresentado ontem, 9, durante evento realizado em São Paulo, o executivo argentino Pablo Di Si assumiu no inicio do mês de outubro a presidência da Volkswagen no Brasil com o objetivo, anunciado pelo próprio, de recolocar a montadora alemã na liderança do mercado brasileiro de automóveis.

Economia

Estudo das ações humanas rende Nobel

O estudo da economia depende da compreensão do comportamento humano. Por pesquisas que apontam algumas soluções nessa direção, o acadêmico norte-americano, Richard H. Thaler, 72, professor da escola de negócios da Universidade de Chicago, recebeu o Prêmio Nobel de Economia.

Risco político

Moody's: perspectiva de bancos é negativa

A agência de classificação de risco Moody's alterou a perspectiva do sistema bancário brasileiro de estável para negativa e afirmou que o movimento reflete o risco de que as incertezas políticas possam causar deterioração adicional dos fundamentos financeiros dos bancos, em especial os riscos de ativos.

Até agosto

Mercado de seguros cresce 4,8% até agosto

A arrecadação nominal do mercado de seguros registrou crescimento de 4,8% até agosto deste ano ante igual período de 2016, atingindo o montante de R$ 160,5 bilhões, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).