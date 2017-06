Mais notícias de Negócios: Setor de brinquedos espera avanço de 10%

00:00 · 09.06.2017

Em 2017

Ao contrário de outros setores da economia que projetaram retração ou expansão mínima para este ano, a indústria de brinquedos espera crescer 10% em 2017. A projeção foi divulgada ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

Convenção lojista

Honório Pinheiro fala sobre cenário do varejo

Honório Pinheiro, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), esteve ontem, em Natal, na abertura da 18ª Convenção do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte, onde participou de um painel e destacou cenário político e econômico brasileiro.

Diz Abraciclo

No ano, produção de motocicletas cai 2,5%

A produção de motocicletas teve um recuo de 2,5% de janeiro a maio deste ano, em comparação com igual período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Dia dos namorados

Rede Centerplex terá preço único para casais

Na segunda-feira (12), Dia dos Namorados, os casais que comprarem ingressos na rede Centerplex Cinemas pagarão R$ 12,00 para sessões em 2D e R$ 14,00 para em 3D para o mesmo filme e horário. O regulamento completo da promoção pode ser visto em centerplex.Com.Br/promocoes.

Em junho

Economistas veem alta de juros do Fed

Economistas acreditam que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) deve elevar os juros na próxima reunião de política monetária, semana que vem. Balanço do Wall Street Journal com economistas mostra que a parcela que espera um aperto monetário subiu a 93,2%.

Segundo FGV

IPC-S desacelera na 1ª prévia de junho

A inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou e ficou em 0,39% entre a quarta quadrissemana de maio e a primeira de junho, o que representa uma queda de 0,13 ponto percentual em relação à taxa da última divulgação.

Diz Meirelles

OCDE pretende abrir escritório no Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pretende abrir um escritório no Brasil. Após encontro com o secretário-geral da OCDE, Angél Gurría, Meirelles disse que formalizará a abertura rapidamente.

Kennedy

RioMar recebe semana dos empresariais

De 9 a 11 de junho, o RioMar Kennedy recebe a II Semana dos Empresariais do Grupo JCPM. Durante o evento, investidores e empresas terão a oportunidade de adquirir salas comerciais em dois empreendimentos do Grupo JCPM, o Empresarial RioMar Kennedy e o RioMar Trade Center Fortaleza.

Fashion Day

Off Outlet sorteará um vale-compra por dia

O Off Outlet irá sortear, até o dia 26 deste mês, 30 vales-compras de R$ 300 e 30 pares de convites vips para a área reservada do evento Off Outlet Fashion Day. A cada R$ 250 em compras, o cliente poderá trocar as notas fiscais por um cupom para concorrer aos prêmios.

Em maio

Consumo e geração de energia crescem 0,7%

Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 31 de maio apontam crescimento de 0,7% no consumo e geração de energia elétrica no país, ante igual período do ano passado. As informações foram divulgadas ontem (8) pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

No Brasil

Investimentos: avança parcela de estrangeiros

A fatia estrangeira no investimento agregado da economia brasileira - a chamada FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) - chegou a 18,6% no fim do 1º trimestre deste ano, o maior nível desde dezembro de 2002, segundo a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização (Sobeet).

Petróleo

Conselho decide incluir novas áreas em leilões

O Conselho Nacional de Política Energética decidiu ontem incluir setores na Bacia de Sergipe-Alagoas e na Bacia de Pernambuco-Paraíba na 15º Rodada de Licitações de blocos exploratórios de petróleo e dás natural sob o regime de concessão, previsto para maio de 2018. O objetivo é elevar a competitividade das licitações.

Temer sanciona PL

Chesf: R$ 164 mi de crédito suplementar

O presidente Michel Temer sancionou ontem Projeto de Lei (PL) que abre crédito suplementar ao Orçamento de Investimento para 2017, em favor da empresa Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). O valor do crédito suplementar é de R$ 164,7 milhões, segundo informou o Palácio do Planalto.