Mais notícias de Negócios: Senac antecipa tendências de moda para o verão 2019

01:00 · 13.10.2017

O Senac CE e o Senac SP lançam, na segunda-feira (16), às 19h, na Fábrica de Negócios, o Senac Moda Conecta SP/CE Verão 2019. No evento, serão antecipadas para o setor confeccionista do Nordeste as tendências de moda para o Verão 2019.

2017 e 2018

FMI: 'crescimento mundial será maior'

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou que a instituição espera crescimento mundial maior de 3,6% em 2017 e de 3,7% em 2018. Ela diz que 75% do mundo estão registrando elevação do nível de atividade.

Feira do Conhecimento

Robótica: campeonato com inscrições abertas

Estudantes que dominam a técnica de construção de robôs podem se inscrever no I Campeonato de Robótica da Feira do Conhecimento, que ocorrerá no dia 28 de outubro. Inscrições e informações em: www.sct.ce.gov.br/feiradoconhecimento.

Inovação

AJE Fortaleza lança TV Web

A Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza acaba de lançar a AJE TV Web, iniciativa que busca ampliar a divulgação do trabalho da entidade e dar voz aos associados. Os programas quinzenais serão veiculados no Youtube e no site aje.org.br.