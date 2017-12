Mais notícias de Negócios: sem reforma da Previdência, ministro prevê PIB de 1,7%

01:00 · 20.12.2017

O PIB poderá fechar o ano de 2018 em 1,7%, abaixo da projeção de 3% anunciada na semana passada pelo governo, caso a Reforma da Previdência não seja aprovada, segundo o ministro do Planejamento Dyogo Oliveira, pois, segundo ele, é possível que haja um aumento do risco país.

Possibilidades

Taco Bell terá sistema de franquias no País

Após a abertura de 20 lojas no Brasil, a Taco Bell, rede de fast-food inspirada na cozinha mexicana, o empresário Carlos Wizard Martins, que trouxe a marca para o País, afirmou que abrirá o mercado para franquias. Expectativa é ter cerca de mil lojas da Taco Bell abertas nos próximos 15 anos.

Em 12 meses

Movimento do comércio cresce 0,2%

O movimento do comércio do País atingiu o primeiro número positivo em 12 meses até novembro desde igual intervalo encerrado em junho de 2015, mostram os dados da Boa Vista SCPC. O indicador subiu 0,2% no período. A Boa Vista espera que a recuperação do setor se consolide nos próximos meses.

Falta de acordo

Interrupções marcam assembleia da Oi

Após quatro tentativas frustradas, a Oi conseguiu instaurar, ontem (19), a assembleia de credores para apreciar seu plano de recuperação judicial. A reunião foi marcada por diversas interrupções. Até o fechamento desta edição, ainda não havia decisão sobre o futuro da Oi.

Impasse

Carrefour no RJ tem greve de funcionários

Os funcionários cariocas da rede de supermercados Carrefour entraram em estado de greve na última segunda-feira (18). Em assembleia, o Sindicato dos Comerciários do Rio definiu também uma pauta de reivindicações que vai ser apresentada à empresa.

Informa CCEE

Leilão de Energia será 20 de dezembro

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE operacionaliza o 26º Leilão de Energia Nova A-6 nesta quarta-feira (20/12), a partir das 9h. O certame contratará usinas para início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. Ao todo, foram cadastrados 1.092 projetos.

Renegociação

Últimos dias do Feirão Fortbrasil

Segue até esta quarta (20) o Feirão de Renegociação realizado pela Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e a SPC Brasil. As negociações são realizadas pessoalmente, no balcão de atendimento da CDL de Fortaleza, das 8h às 17h, na Rua 25 de março, 882, Centro.

Minha Casa

Canindé terá 495 novas unidades

O Governo do Estado entrega nesta quarta-feira, (20), 495 unidades habitacionais do Residencial Frei Lucas, em Canindé. O conjunto integra o Programa Minha Casa, Minha Vida II e o investimento é de R$ 30,9 milhões. As unidades devem beneficiar cerca de 2 mil pessoas. O governador Camilo Santana comanda a solenidade, a partir das 9h.

Por R$ 230 mi

EDP fecha compra de participação da Previ

A EDP Energias do Brasil comprou a participação detida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) na Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). No total, a EDP comprará 14,5% do capital da Celesc pelo valor de R$ 230 milhões.

Mais desembolsos

BNDES vê sinais de recuperação

Faltando apenas mês para o resultado consolidado do ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a reportar queda de dois dígitos nos desembolsos acumulados de janeiro a novembro. O banco, porém, vê sinais de recuperação, que confirmam a previsão de crescimento no ano que vem.