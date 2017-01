Mais notícias de Negócios: Seguro-desemprego tem parcela atrasada

00:00 · 17.01.2017

De janeiro

Desempregados estão sem receber a parcela do seguro-desemprego deste mês. Os afetados são os que poderiam sacar o benefício a partir do dia 11. Ao irem à Caixa, foram informados de que o valor não foi depositado pelo governo. O ministério do Trabalho disse que o motivo é a correção do benefício.

Consumidores

Demanda por crédito cresce 3,7% em 2016

A demanda dos consumidores por crédito cresceu 3,7% em 2016, ante 2015, segundo a Serasa Experian. Os dados indicam que os empréstimos contraídos ao longo do ano foram mais direcionados ao pagamento de dívidas anteriores do que para o consumo ou investimento.

Trabalho

Prazo para entrega da Rais começa hoje

O prazo para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) começa hoje. O envio desse documento é obrigatório para as pessoas jurídicas com CNPJ ativo em 2016, com ou sem empregados, e para os locais com Cadastro de Empresa Individual que têm funcionários.

Saneamento

BNDES tem reunião com empresas

O BNDES recebeu nesta ontem (16) sugestões da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento para aperfeiçoamento legal do setor relacionadas à regulação e estruturação de garantias. Os primeiros editais devem sair neste mês.

Por até 70 anos

Decreto prorroga contratos de portos

Numa reviravolta no planejamento do setor portuário no Brasil, o governo de Michel Temer pretende resolver, nos próximos dias, a renovação dos contratos de arrendamento assinados antes de 1993, muitos já vencidos. A ideia é dar um prazo adicional de 35 anos, prorrogável até 70.

Economia de R$ 1 bi

Correios abrem PDV para 17 mil servidores

Os Correios abriram ontem (16) o plano de demissão voluntária (PDV) aos funcionários, com estimativa de economia anual de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. A adesão vai até o dia 17 de fevereiro. O público elegível é de quase 17,7 mil empregados e a expectativa é que 8,2 mil façam a adesão.

Em 2016

Vendas líquidas da MRV somam R$ 4 bi

A MRV Engenharia, maior parceira da Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida, encerrou 2016 com o segundo maior volume de vendas líquidas da história da companhia. A incorporadora reportou vendas líquidas de R$ 4,017 bilhões em 2016, alta de 4,2% ante 2015.

Para Dubai

Guarulhos terá voos diários com o A380

O Aeroporto Internacional de São Paulo receberá, a partir de 26 de março, voos diários da Emirates com o A380, maior aeronave do mundo, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A rota Dubai-Guarulhos será a primeira operação de um A380 na América do Sul.

2ª semana

Balança tem superávit de US$ 120 milhões

Na segunda semana de janeiro, as exportações brasileiras somaram US$ 2,91 bilhões e as importações, US$ 2,79 bilhões, gerando um superávit comercial de US$ 120 milhões. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. No mês, a balança tem superávit de US$ 341 milhões.

Celular

Caixa lança aplicativo para cartões de crédito

Clientes que utilizam o cartão de crédito da Caixa já podem baixar gratuitamente em seu smartphone o Aplicativo Cartões Caixa para as plataformas iOS e Android. O app permite ao usuário bloquear e desbloquear temporariamente o cartão, liberar o uso no exterior e emitir faturas, entre outras ações.

Capacitação

IFCE Caucaia abre vagas gratuitas

Mais de 100 vagas estão abertas para os cursos técnicos gratuitos de Petroquímica, Metalurgia e Eletroeletrônicado campus de Caucaia do Instituto Federal do Ceará (IFCE). As inscrições para o processo seletivo 2017.1 vão até 27 de janeiro, exclusivamente pela internet. Informações: (85) 3387-1450 / 3387-1451.

Revela SCPC

Inadimplência das empresas cresce 3,3%

No terceiro ano seguido de alta, a inadimplência das empresas brasileiras subiu 3,3% em 2016, conforme balanço da Boa Vista SCPC. Apesar do resultado negativo, o índice de calotes, que começou 2016 marcando alta de 9,6% em 12 meses no primeiro trimestre, perdeu ritmo no restante do ano.