Mais notícias de Negócios: Seguro-desemprego aumenta 6,58%

00:00 · 16.01.2017

Faixa mais alta

O valor máximo do seguro-desemprego pago ao trabalhador que ganhava mais de R$ 2.417,29, teve aumento de R$ 101,48 na parcela, passando de R$ 1.542,24, em 2016, para R$ 1.643,72 este ano. O novo valor entrou em vigor no último dia 11. O cálculo anual do seguro-desemprego considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que em 2016 teve alta de 6,58%.

Empreendedores

STDS oferta oficinas e cursos gratuitos

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) reinicia no próximo dia 18 de janeiro, a temporada de cursos e oficinas gratuitos, em várias áreas, para micros e pequenos empreendedores. Interessados devem entrar em contato nos telefones 3101-2748, 3101-2750 e 3218-5200.

Na terça-feira

Nova diretoria do Sindpan toma posse

Toma posse na próxima terça-feira (17), às 18h30, a nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará. A solenidade acontecerá durante reunião da Diretoria Plena da Fiec, no auditório José Flávio Costa Lima, no térreo da Casa da Indústria em Fortaleza.

Para este ano

Governo reduz restos a pagar

Os restos a pagar do governo federal caíram 20% de 2016 para 2017, disse o Tesouro Nacional. Segundo o órgão, o volume de restos a pagar caiu de R$ 185,7 bilhões em 2016 para R$ 148,2 bilhões este ano, uma diferença de R$ 37,5 bilhões. São considerados restos a pagar as despesas empenhadas num ano, mas não pagas até o fim do exercício fiscal, ficando para o ano seguinte.

A partir de hoje

Atualização do CPF pode ser feita em site

A partir de hoje (16), será possível atualizar o CPF pela internet. A Receita Federal oferecerá no seu site (idg.Receita.Fazenda.Gov.Br) um formulário eletrônico que permite a alteração instantânea de dados como nome, endereço, telefone e título de eleitor. O serviço estará disponível 24 horas e poderá ser usado por brasileiros e estrangeiros.