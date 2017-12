Mais notícias de Negócios: Secovi-CE quer taxas bancárias mais baixas

01:00 · 16.12.2017

O presidente do Secovi-CE, Sérgio Porto, reuniu-se com representantes da Cooperativa de Crédito – Sicoob Coesa em Belém (PA) para discutir uma parceria para atender aos condomínios associados com benefícios como taxas diferenciadas de mercado bancário e menor taxa para boletos de cobrança.

Em 2018

Tesouro irá alongar vencimento de títulos

O Tesouro Nacional divulgou o cronograma de leilões de títulos da Dívida Pública Federal (DPF) em 2018. A principal alteração é o alongamento do vencimento de títulos no próximo ano. No primeiro semestre, serão emitidos títulos novos, como a LTN para abril de 2020 e a LTN para janeiro de 2022.

Socorro para a Caixa

Sanção é esperada para a próxima semana

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, afirmou nesta sexta-feira (15) que espera para a próxima semana a sanção pelo presidente Michel Temer ao socorro financeiro de até R$ 15 bilhões ao banco com dinheiro dos trabalhadores depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diz FGV

Intenção de investir da indústria avança

O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria aumentou 10,9 pontos no quarto trimestre de 2017 em relação ao trimestre anterior, informou nesta sexta a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o avanço, o indicador subiu para 116,0 pontos, maior nível desde o primeiro trimestre de 2014.

Bloqueio de reunião

Juiz do RJ indefere pedido da Oi

O juiz da 7ª vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido encaminhado à justiça para bloquear reunião do Conselho de Administração convocado para esta sexta-feira (15), por volta do meio dia. Segundo o juiz, a companhia mostrou-se excessivamente cautelosa em relação à petição.

Uber indica caminho a passageiros

Na madrugada da última sexta-feira (15), a Uber realizou a aplicação de adesivos de sinalização no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. De acordo com a empresa, a ação é "parte de uma parceria nacional firmada com a Infraero para indicar aos passageiros o caminho desde a área de desembarque até o ponto de encontro com o motorista parceiro da Uber". A ideia, conforme a Uber, é facilitar o encontro

Portal

Doméstica Legal faz avaliação gratuita

O Portal Doméstica Legal está oferecendo uma avaliação gratuita para o empregador que queira resolver alguma irregularidade trabalhista com seus empregados domésticos. O empregador que tiver alguma irregularidade com sua doméstica, ainda pode regularizar sua situação para evitar futuros problemas na justiça do trabalho. Basta entrar em contato www.domesticalegal.com.br/tenho-alguma-irregularidade- com-minha-domestica.

Novidade

Google Shopping tem dados sobre estoques

Para auxiliar os consumidores que querem saber sobre o estoque dos produtos nas lojas, o Google Shopping lançou uma nova solução que permitirá que os brasileiros tenham um resposta online para esse tipo de dúvida, direto na busca. Ao digitar a categoria de um produto na busca do Google, o usuário verá resultados no carrossel do Shopping um selo indicando a disponibilidade e a distância até a loja mais próxima da sua geolocalização.