Mais notícias de Negócios: Saque no BNB pode ser feito sem cartão

00:00 · 23.12.2016

Clientes do BNB têm nova opção para saques em contas correntes: a instituição lançou o Saque sem Cartão, tecnologia que permite a retirada de valores entre R$ 10 e R$ 300. Para isso, basta utilizar, nos terminais de autoatendimento da rede própria do BNB, um código gerado a partir do aplicativo mobile ou Internet Banking.

EMPRÉSTIMO

Petrobras recebe US$ 5 bilhões

A Petrobras recebeu ontem US$ 5 bilhões do China Development Bank, referentes ao contrato de financiamento anunciado na semana passada, informou a petroleira em nota ao mercado. Com isso, a empresa destacou que não há necessidade de novas captações líquidas para o biênio 2017-2018, em linha com as do Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.

AUTOMÓVEIS A DIESEL

Volkswagen fecha acordo de US$1 bi

A Volkswagen fechou acordo de US$ 1 bilhão para reparar ou recomprar outros 80 mil veículos a diesel vendidos nos Estados Unidos, em um esforço adicional para superar o escândalo de fraude em testes de emissões de poluentes. O acordo abrange os veículos de luxo das marcas VW, Audi e Porsche

Dívidas tributárias

Mais de 27 mil aderem ao parcelamento

Desde o dia 12 deste mês, mais de 27 mil micros e pequenas empresas já aderiram ao parcelamento especial para dívidas tributárias para garantir a permanência no regime do Simples Nacional no próximo ano. As dívidas podem ser parceladas em até 10 anos.

APÓS SABATINA

Felipe Kury é nomeado diretor da ANP

O governo federal nomeou Felipe Kury como novo diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), após aprovação de seu nome pelo plenário do Senado. Kury já havia passado por sabatina na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.

Bancos

Agências funcionam até 29 de dezembro

O último dia útil deste ano para o setor bancário será o dia 29 de dezembro. As contas que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte aos feriados - 26 de dezembro e 2 de janeiro, sem a incidência de multa por atraso.

Em 2016

Produção de café cresce 18,8%

A produção brasileira de café alcançou 51,37 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado em 2016, somadas as espécies arábica e conilon. A quantidade representa um avanço de 18,8% ante à safra anterior e supera o recorde de 2014, quando foram registradas 50,8 milhões de sacas.

Verba

Governo bloqueia R$ 128 mi do Rio

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que a União fará um novo bloqueio, de R$ 128 milhões, nas contas do Tesouro Estadual. O bloqueio foi feito devido ao não pagamento de uma dívida com o governo federal, de acordo com informações do próprio governo estadual.

Em 2016

Oi chega a 284 municípios com 4G

A operadora de telefonia Oi vai encerrar 2016 com cobertura de rede 4G em 284 cidades, neste ano, a empresa lançou a tecnologia em 151 município. Mesmo com a expansão da companhia de 113%, a tele ainda tem a última posição no ranking de cobertura do 4G.

Ao supremo

Teles: senadores pedem agilidade

Os senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e Paulo Rocha (PT-PA) pediram à presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, agilidade no julgamento do mandado de segurança que tenta suspender a tramitação do projeto que modifica a Lei Geral das Telecomunicações.

Causada por móveis

Ikea pagará US$ 50 mi em casos de morte

A gigante de móveis sueca Ikea concordou em pagar US$ 50 milhões às famílias de três crianças que morreram após serem atingidas por cômodas fabricadas pela empresa. O valor será dividido igualmente entre as famílias. As informações são da emissora norte-americana "CNN".

Por R$1 bilhão

Hypermarcas vende unidade de fraldas

O grupo brasileiro de produtos farmacêuticos Hypermarcas decidiu vender a divisão de fraldas para a empresa belga Ontex por cerca de R$ 1 bilhão em dinheiro, disse a agência "Reuters". As ações da Hypermarcas acumulam alta de cerca de 15% neste ano.

Diz Ccee

Consumo de energia elétrica cai 2,6%

Entre os dias 1º e 20 de dezembro, o consumo de energia elétrica caiu 2,6% em comparação com igual período do ano passado, segundo a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), que também indicou queda de 3,7% na geração de energia elétrica para o período.

Controle de distrato

Gafisa vai reduzir entregas de imóveis

A Gafisa espera que as devoluções de imóveis em sua carteira tenham uma redução no próximo ano em meio a um menor número de entregas de unidades. A expectativa da empresa é de que o patamar dos distratos fique em torno dos R$ 100 milhões nos próximos trimestres de 2017.

Petição

Idec quer barrar Lei de Telecomunicações

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) protocolou petição no STF com o objetivo de impedir a sanção presidencial ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 76/2016 que reforma a Lei Geral de Telecomunicações. O Instituto e outras 19 organizações divulgaram nota de repúdio contra a rejeição de recursos parlamentares para votação.

Para 2017

Gol projeta margem Ebit entre 5% e 7%

A Gol prevê uma margem Ebit (lucro antes de juros e impostos) entre 5% a 7% no próximo ano em meio à expectativa de redução de 3% a 5% tanto no volume de decolagens quanto nos assentos totais. A frota média de aeronaves deve ser de 115 em 2017 e a ocupação média foi projetada entre 77% e 79%. A estimativa para a oferta ficou entre estável e queda de 2%.

Reestruturação

Donos de bônus da Oi podem obter direitos

Credores e o bilionário egípcio Naguib Sawiris propuseram a emissão de direitos como parte de um plano de reestruturação para a Oi, medida que daria a certos detentores de bônus melhores retornos. Os direitos possibilitariam a compra de um número de ações equivalente a 5% do capital total da empresa após injeção de capital planejada.