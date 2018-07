Mais notícias de Negócios: Samsung Pay comemora dois anos

01:00 · 18.07.2018

O Samsung Pay completa dois anos no Brasil. Em comparação ao ano de 2017, o número de usuários cresceu 433,3% e o total de cartões registrados aumentou em 313%. A quantidade de usuários ativos mensal cresceu 201%, totalizando alta de 1400% de transações.

Na copa

Vendas no e-commerce caem até 28% em jogos

Um estudo da Konduto, empresa de antifraude que analisa o risco de transações on-line, detectou que o volume de vendas no e-commerce nacional sofreu quedas de até 28% durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. As análises levaram em consideração 22 milhões de pedidos.

Pequenos negócios

Itaú entra no mercado de máquinas de cartão

O Itaú vai oferecer máquinas de cartões para autônomos, microempreendedores e pequenas empresas sob a marca Credicard Pop. Com isso, o banco espera vender de 100 mil a 150 mil maquininhas nos próximos meses. A expectativa é capturar R$ 1 bilhão em operações.

Antitruste

UE prepara maior multa contra o Google

O Google pode receber uma nova multa antitruste da UE (União Europeia), agora por causa da sua loja de aplicativos Play Store. Segundo a comissão da UE, a empresa dificulta o acesso aos aplicativos de empresas rivais nos aparelhos celulares com sistema operacional Android.

Pré-Sal

PPSA marca novo leilão de petróleo

A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) publicou o pré-edital do 2º Leilão de Petróleo da União, que será realizado no dia 31 de agosto, às 12h, na B3. Esta é a segunda tentativa de venda do petróleo da União obtido pelo regime de partilha de produção. Da primeira tentativa, apenas a Shell se inscreveu, mas não fez oferta.

2º trimestre

Brasil impulsiona resultados do Casino

As vendas do grupo francês Casino cresceram no segundo trimestre de 2018, alavancadas pelo desempenho do GPA no Brasil. Na América Latina, as vendas aumentaram 9,7% também impulsionadas pelo Grupo que registrou alta de 10,4% em receita líquida devido também ao sólido desempenho do Assaí.

Em 2018

VBP agropecuário deve cair para R$ 562,4 bi

O Ministério da Agricultura revisou a estimativa para o chamado Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2018, a R$ 562,4 bilhões. O montante representa queda de 1,91% em relação aos R$ 573,4 bilhões obtidos em 2017, mas é 1,88% maior que os R$ 552 bilhões estimados no último balanço, em junho.

Telas grandes

Samsung cresce 412% nas vendas

Aproveitando o período dos grandes jogos de futebol, a Samsung comemora o forte crescimento no segmento de telas grandes (modelos iguais ou acima de 65 polegadas). Entre janeiro e maio de 2018, a marca obteve alta de 412% em valor em comparação com igual período do ano passado e quase o dobro do mercado em geral.

Em junho

Mastercard tem alta de 0,9% no varejo

As vendas do varejo brasileiro apresentaram alta de 0,9% em junho em relação a igual mês do ano passado, segundo aponta o indicador de varejo da Mastercard. Já os negócios acumulados no segundo trimestre deste ano cresceram 2,7% em comparação ao período equivalente de 2017.

Anuncia Petrobras

Preço médio da gasolina cai 1,80%

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor hoje (18) será de R$ 1,9611, indicando queda de 1,80% ante o atual valor de R$ 1,9970. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316.

Debate

Lide Ceará recebe Paulo Guedes

O Lide Ceará fará debate com os coordenadores dos planos econômicos dos candidatos à Presidência. Abrindo a série, nesta quarta-feira dia 18, a partir das 12h30, no hotel Gran Marquise, a entidade recebe em evento para convidados o economista Paulo Guedes, conselheiro econômico do presidenciável Jair Bolsonaro.

Expansão

Instituto Embelleze terá unidade em Sobral

Nos próximos dois meses, o Instituto Embelleze, maior rede de franquias da América Latina voltada para formação profissional, irá inaugurar cinco novas unidades em Sobral (CE), Salvador (Bahia), Olinda e Caruaru (Pernambuco) e São Luís (Maranhão). Assim, a empresa chegará a quase 50 unidades na Região.

Praia de Iracema

Salões farão 67 min de serviços grátis

Nesta quarta-feira (18), no Mandela Day, salões de beleza estarão oferecendo serviços gratuitos para a população a partir das 18 h, no Estoril na Praia de Iracema. A ação é um apelo mundial, lançado pela Fundação Nelson Mandela, para que todos os cidadãos do mundo disponibilizem 67 minutos a ajudar os outros.