Mais notícias de Negócios: Safra recorde deve impulsionar vendas

00:00 · 07.02.2017

Máquinas agrícolas

Houve queda nas vendas de veículos automotores de 5,2% em janeiro em relação a igual período de 2016, segundo a Anfavea. A expectativa, no entanto, é que as vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias alavanquem o setor neste ano, com a previsão de safra recorde.

Indústria

Produção alimentícia caiu 0,96% em 2016

A produção da indústria alimentícia brasileira encolheu 0,96% em 2016 na comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Abia. Apesar do recuo, o resultado foi considerado "razoável" pelo presidente da entidade, Edmundo Klotz, que sinalizou para uma recuperação do setor.

Liberação

Ministro defende importação de café

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que ele e sua equipe estão convencidos da necessidade de o Brasil importar café nesta safra. O ministério cogita liberar importação de grão verde robusta vietnamita por indústrias brasileiras de café torrado, moído e de solúvel, de forma temporária.

Por ser mãe

Mulher é discriminada em processo seletivo

A especialista em planejamento financeiro Sonia Tomiyoshi fez uma publicação num grupo de mães no Facebook relatando ter sido discriminada num processo seletivo para uma vaga de trabalho apenas por ser mãe. Ela participava do processo seletivo há dois meses.

Neste ano

Credit Suisse vê Brasil retomar crescimento

A unidade brasileira do Credit Suisse, um dos maiores bancos de investimento do País, espera que a economia do Brasil cresça este ano e estimule um rápido aumento no número de ofertas públicas iniciais (IPO), disse José Olympio Pereira, diretor-executivo da unidade.

Brasil

Balança tem US$ 212 milhões de superávit

A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de US$ 212 milhões na primeira semana de fevereiro. O montante é resultado de exportações que somaram US$ 2,264 bilhões e importações de US$ 2,052 bilhões. No ano, a balança acumula superávit de R$ 2,937 bilhões. Em relação a igual período de janeiro, as exportações cresceram 11,3%. Já as importações tiveram alta de 23,5%.

Em janeiro

Vendas do varejo caem 4,2% no País

O movimento dos consumidores nas lojas de todo o País caiu 2,1% em janeiro deste ano, ante dezembro de 2016. Em relação a janeiro de 2016, a queda nas vendas do varejo no primeiro mês de 2017 foi de 4,2%, segundo pesquisa do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, divulgada ontem.

Isentor de IR

Agronegócios: títulos ganham mais espaço

Os títulos corporativos ligados ao setor agrícola bateram recorde de emissões em 2016 e atraíram em peso o investidor pessoa física. Segundo a Cetip, central depositária desses papéis, o volume total emitido do Certificado de Recebíveis do Agronegócio passou de R$ 467 milhões, no fim de 2015, para R$ 4,8 bilhões em dezembro passado, o maior nível da série histórica.

Até hoje

Azul oferta desconto em passagens aéreas

A companhia aérea Azul oferece até hoje (7) descontos nos preços de algumas passagens compradas. Saindo de Fortaleza, são três destinos. Também há oferta saindo de Juazeiro do Norte. O voo de Fortaleza para São Luís (MA), por exemplo, pode sair por R$ 139,90. Já para Campinas (SP), a companhia oferta passagens a partir de Campinas por R$ 449,90.

Em 2016

Parcela de produtos exportados sobe 5%

Apesar da forte queda na produção industrial ocorrida em 2016 no Brasil, o volume de produtos exportados cresceu, segundo o Índice Firjan de Produção Exportada, divulgado ontem (6). No ano passado, houve um recuo de 6,1% da produção da indústria de transformação, em relação a 2015. No entanto, a quantidade exportada cresceu 5,6%.