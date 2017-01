Mais notícias de Negócios: Regras do rotativo do BB em fevereiro

00:00 · 30.01.2017

Parcelamento

Regras do rotativo do BB em fevereiro

O Banco do Brasil vai divulgar na primeira quinzena de fevereiro as condições de parcelamento automático do crédito rotativo, cujo uso foi limitado a no máximo 30 dias, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN). Os prazos e o valor mensal das parcelas serão, de acordo com o banco, adequados à capacidade de pagamento de cada devedor.

Presidente da Marisa

"O inferno astral está acabando"

Presidente profissional da Lojas Marisa, quarta varejista de moda do País, Marcelo Araujo, começa em fevereiro a pôr em prática um plano para um ciclo de crescimento da empresa. E afirmou que a empresa está saudável financeiramente, mesmo com queda na receita. "Infelizmente estamos vivendo nosso inferno astral, que está acabando", disse.